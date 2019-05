Algérie: Louisa Hanoune devant le tribunal militaire de Blida

Blida — Le tribunal militaire de Blida a entendu, jeudi, Mme Louisa Hanoune, Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), convoquée dans le cadre de la poursuite de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat, le juge d'instruction militaire près le Tribunal militaire de Blida a convoqué la dénommée Louisa Hanoune pour être entendue concernant les faits", précise la même source.

Pour rappel, le juge d'instruction militaire près le tribunal militaire de Blida a ordonné le 5 mai courant, le placement en détention provisoire de Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et "complot contre l'autorité de l'Etat", avait indiqué un communiqué de la Cour d'appel militaire de Blida.