Congo-Brazzaville: Force montante congolaise - Le secrétariat permanent réaffirme son soutien à Juste Bernardin Gavet

Réunie en assemblée générale le 8 mai, au siège communal du Parti congolais du travail (PCT), la jeunesse de cette formation politique au pouvoir a condamné la démarche entreprise, depuis quelques semaines, par certains de ses membres visant à destituer son premier secrétaire.

Le calme semble revenu au sein de la Force montante congolaise (FMC), au regard du contenu de la déclaration rendue publique à l'issue de la rencontre présidée par le secrétaire permanent du bureau politique du comité central du PCT, chargé de la Jeunesse, Fernand Sabaye. En effet, les participants ont échangé autour de la situation relative aux différentes déclarations faites par un groupe de militants « dissidents », annonçant la destitution du secrétariat permanent du comité central de la Force montante congolaise (FMC). Ces derniers avaient également annoncé la mise en place d'une commission ad hoc au prétexte d'un cumul paralysant du premier secrétaire, Juste Bernardin Gavet, nommé secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la Jeunesse.

« La FMC dénonce les activités anarchiques menées pour détourner l'organisation de ses missions nobles qui lui sont confiées ; par conséquent, les participants condamnent cette attitude irresponsable et séditieuse visant à discréditer la Force montante congolaise et à ternir l'image du Parti congolais du travail », peut-on lire dans la déclaration.

L'assemblée générale a appelé ceux qu'elle considère comme des dissidents au ressaisissement et demandé au comité central de prendre toutes les mesures pour rétablir l'ordre, la cohésion et la discipline au sein de l'organisation. Elle a, par ailleurs, invité tous les membres de la FMC, sur toute l'étendue du territoire national, de se démarquer de ce groupe de dissidents et de se mobiliser résolument derrière le PCT et son président, Denis Sassou N'Guesso, en vue de relever le défi du développement du pays.

"La FMC, un instrument de travail du PCT"

Se référant aux textes fondamentaux régissant le fonctionnement de leur organisation, les participants ont relevé que la nomination de Juste Bernardin Gavet au secrétariat exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse constitue un honneur et une reconnaissance de la FMC comme force juvénile centrale du pays par le président de la République. « Cette reconnaissance de notre organisation ne peut constituer comme un prétexte d'un débat de rue par quelques forces que ce soient ; parlant du cumul gênant, ni les textes constitutifs du Conseil consultatif de la jeunesse ni ceux de la FMC n'établissent un tel cumul ; la FMC est suffisamment responsable pour établir une organisation interne qui permette aux dirigeants de tenir compte des enjeux nouveaux qui intègrent ses nouvelles missions », précise le texte.

Élargie aux membres de la commission nationale de contrôle et d'évaluation, du comité central présents à Brazzaville, du conseil fédéral et aux comités d'arrondissement, la réunion du secrétariat permanent a rassemblé dans la même salle les différents protagonistes. Il s'est agi du groupe majoritaire qui soutient le premier secrétaire, Juste Bernardin Gavet, et la frange dirigée par Donald Mobobola qui a tenté à tout moment de perturber la réunion. Il a fallu à Fernand Sabaye, assisté du président de la fédération PCT-Brazzaville, Gabriel Ondongo, de faire montre d'un esprit de dépassement pour arriver à cette déclaration.

Présidant la rencontre, Fernand Sabaye a rappelé que PCT a le devoir d'encadrer et de préparer sa jeunesse aux nobles missions qui l'attendent pour le bien du pays. « Les missions sont connues, notre organisation interne nous permettra de relever ce défi. Il ne peut y avoir d'organisation parallèle, de commission ad hoc, de groupe de jeunes qui réclament autre chose que ce qui est précis par les statuts et le règlement intérieur de notre organisation. La FMC est un instrument de travail du PCT et doit l'être », a-t-il martelé.