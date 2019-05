Guinée: Fête des élèves du cours Privé Roland Pré de Lambanyi - Une réussite totale !

Le Cours Privé Roland Pré, école d'enseignement général situé à Lambanyi dans la commune de Ratoma, a organisé le weekend passé leur fête de l'école. Cette fête de l'école marque la fin d'une année de dur labeur scolaire. C'est l'occasion pour encadreurs et élèves de laisser libre cours à leurs expressions artistiques et intellectuelle par la production de chants, poème et théâtres. . Dont au cours, de laquelle les élèves de cet établissement privée ont exprimé haut et fort leur intelligence à travers les prestations récitals de chants, de danses et de scènes théâtrales, qui développaient plusieurs termes éducatifs, notamment la scolarité de la jeune fille et le mariage forcé.

Le directeur de l'établissement, Mr Cedy Jean Paul, diplômé d'école supérieure, a rappelé la genèse de cet établissement et les principes fondateurs de la pédagogie appliquée dans son établissement.

Il a félicité et remercié ses collaborateurs et les parents d'élèves pour l'acceptation du projet pédagogique en ces termes ; « Pour moi, dans cette école, c'est un peu le début d'une nouvelle approche pédagogique où, les élèves sont au centre de toutes nos préoccupations.

Toutes les activités doivent être celles qui intéressent les enfants pour qu'ils s'impliquent au maximum dans le processus d'apprentissage. Cela vaut aussi bien pour les cours que pour les activités culturelles. C'est pourquoi, cette activité est menée par les élèves eux même. Je suis heureux de voir qu'ils réussissent à discuter, animer, à discuter librement. C'est ce qui est le plus important. A Roland pré nous ne formons pas des ânes savants qui ne font que répéter ce qu'on leur apprends ».

Ces propos du directeur sont confortés par l'architecture de l'établissement qui privilégie les couleurs lumineuses et variés, choses qui changent des couleurs habituelles de nos écoles souvent uniformes.

Aussi, au-delà de cette philosophie de l'éducation, ils ont voulu savoir quelles étaient les avis des collaborateurs à propos de ce projet pédagogique.

Madame Kouyaté Aminata Condé, assistante de Direction nous dis ceci : « Nous sommes vraiment satisfaits de l'ambiance de travail qui prévaut dans l'établissement.

Pour preuve, les premiers résultats sont là : Mlle Mado Prisca Beavogui, en classe de CM2 vient de remporter le premier prix du concours de Dictée organisé par le rotary club dans le cadre des 72 h du livre. Et Mlle N'nady Fatoumata Camara en classe de CM2 également à remporter le deuxième prix de la même compétions. Cela a été possible grâce au travail acharné des élèves et de leur maitre Mr Cissé Aboubacar.

C'est pourquoi, nous envisageons l'ouverture d'un collège l'année prochaine. Si Dieu le veut à partir du mois de septembre nous allons débuter déjà avec la 7ème et huitième. C'est notre objectif pour l'année prochaine».

Nous avons alors demandé à Mr Cissé quel a été son secret pour cette réussite parfaite « Chez nous, l'accent est mis sur les apprentissages fondamentaux en lecture, écriture, grammaire et calculs. La majeure partie du temps d'étude est consacrée à encrer ces fondamentaux dans l'esprit des enfants. Aujourd'hui, c'est là où le bât blesse dans la formation en guinée. Pour nous, des enfants bien formés à la base n'auront aucune difficulté à réussir dans n'importe quel système au collège et lycée ».

L'élève Prisca Mado Beavogui, quand a elle fait de la réclame pour son école : « j'adore vraiment cette école, car d'abord elle est belle, propre et ensuite ça enseigne très bien ! Et j'espère et encourage d'autres élèves de venir s'inscrire dans notre établissement ».

Cette fête des élèves et de l'école a été pour nous l'occasion de découvrir une autre vision de l'éducation. Nous n'avons que hâte de voir les résultats de cette méthode à l'épreuve des examens nationaux qui approchent à grand pas. Eux seuls donneront le quitus à cette approche pédagogique et culturelle très sympathique au premier regard.

