Afrique: L'Angola participe au Forum sur l'énergie en Afrique à Lisbonne

Lisbonne — Le Forum d'énergie en Afrique accueillera environ 3 000 participants à Lisbonne, en compagnie de plusieurs ministres de l'Energie des pays de langue portugaise, dont le ministre angolais de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges.

Selon une déclaration de l'EnergyNet, la société organisatrice, lors de la rencontre qui se tiendra à Lisbonne du 11 au 14 juin, le Premier ministre portugais António Costa présentera le processus d'appel d'offres pour 1,35 GigaWatts (pour 2019) et 700 mégawatts (d'ici le début de 2020) de projets photovoltaïques "dans le pays.

Pour le site "O Observador", le forum, qui revient en Europe après la réunion de l'année dernière à Maurice, bat un record de 18 ministres de différents pays, ainsi que plusieurs secrétaires d'État et hauts fonctionnaires. Plusieurs ministères et de nombreux investisseurs du secteur ont déjà confirmé leur participation à l'édition de cette année du Forum sur l'énergie en Afrique.

Cité dans un communiqué, le directeur général de l'événement, Simon Gosling, a affirmé que l'idée de tenir le Forum à Lisbonne "avait été chaleureusement accueillie par le gouvernement du Portugal, qui continue de mettre en place des partenariats, la connaissance et le transfert de technologies et d'opportunités économiques fermement entre les mains de ceux qui sont disponibles pour les recevoir".

Cela a été gratifiant, d'autant plus que c'est dans un pays de langue portugaise que d'importants investissements sont réalisés dans les secteurs des ressources naturelles et de l'électricité.

Parmi les gouvernants des pays lusophones, sont confirmés, outre les Portugais, le ministre des Travaux publics de Sao Tomé-et-Principe, Osvaldo Abreu, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie du Cap-Vert, Alexandre Dias Monteiro, et le ministre de l'Énergie , Industrie et ressources naturelles de la Guinée-Bissau, António Serifo Embaló.

Le Forum d"énergie en Afrique accueille un grand nombre de décideurs du secteur public des quatre coins du monde, dont environ 46% d'Africains, et 21% de tous les délégués étant des dirigeants politiques et des législateurs.

"L'Angola, l'Afrique du Sud, l'Ethiopie, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, l'Egypte, le Ghana, le Kenya, et de l'Ethiopie présenteront leurs derniers projets et opportunités d'investissement dans cet environnement fermé de « Networking, qui a acquis la réputation de ne pas être le plus grand forum sur l'énergie en Afrique, mais le plus grand forum sur l'énergie dans le monde ", a conclu Simon Gosling.