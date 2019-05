Angola: Arrestation d'un ressortissant vietnamien avec plus de 500.000 USD non déclarés

Luanda — 574.500 dollars US non déclarés ont été saisis mardi à l'Aéroport international de Luanda, par la Police fiscale, dans les bagages d?un ressortissant vietnamien, qui s'apprêtait à quitter l'Angola pour Hanoï via Dubaï.

Il s'agit d'une infraction de change commise par un citoyen vietnamien qui tentait de quitter mardi le pays, de manière illicite, en dissimulant dans ses bagages un montant (de plus de 500 USD) non déclaré, a expliqué mercredi à la presse, Edy Carlos da Silva, responsable de l'AGT, administration fiscale et douanière en poste à l'Aéroport de Luanda.

En fouillant les bagages dans les cabines, on a découvert trois paquets contenant des masses monétaires. On en informa la compagnie puis on interpella le propriétaire des bagages, donc le ressortissant vietnamien, a précisé l'agent douanier.