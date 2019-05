Togo: Et si vous saviez le mobile d'un mandat de 7 ans...

Le bruit courait mardi comme de la plaisanterie, comme quoi le parti UNIR entend étendre le mandat du président de la république à 7 ans. La commission des lois de l'Assemblée nationale a confirmé mercredi soir et a même donné la raison pour laquelle cet amendement tenait à cœur. Et si on vous disait que c'est pour attirer les investisseurs.

Ce n'est pas non plus de la plaisanterie car c'est bien la réponse qui avait été donnée en commission quand la question avait été posée. Il s'agit du point 5 du rapport des travaux de l'étude en commission qui a été présenté.

Le point est ainsi formulé "modification de la durée du mandat du président de la république couplée de l'augmentation... et sa limitation".

Et voici l'argument qui a été donné :

"Le constat de la fréquence des élections au Togo avec les multiples contraintes et coûts financiers élevés ajoutés aux besoins de sérénité et stabilité pour une meilleure programmation du développement du pays justifient entre autres la nécessité d'augmenter la durée du mandat du président de la république. Cette augmentation de la durée du mandat permettra de renforcer la stabilité, attirer davantage les investisseurs et réaliser des économies substantielles pour répondre au besoin des populations".

Mais finalement, les députés UNIR ont laissé cette augmentation et ont accepté revenir sur les cinq ans.