Cote d'Ivoire: Bienfaisance - Le rotary club Abidjan les perles offre des crèmes et des lunettes aux albinos

Plusieurs cartons de crème et de lunettes solaires, le tout, d'une valeur estimée à 5 millions de F Cfa. C'est le don que le Rotary club Abidjan les perles vient de faire, en partenariat avec l'Ong MAP International, à l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire (Anaci).

La cérémonie de remise a eu lieu le mercredi 8 mai, à l'hôtel Novotel, au Plateau. A l'occasion, Evrard Thokout Kadjo, président du Rotary club Abidjan les perles, a indiqué que ce geste, le deuxième du genre après celui de 2017, s'inscrit dans le cadre des engagements pris, depuis deux ans, par son club service. A savoir, apporter son appui aux albinos de Côte d'Ivoire à travers des dons en produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et divers équipements indispensables à l'amélioration de leurs vies quotidiennes.

« Nous savons que l'albinisme est une affection génétique et héréditaire. Nous savons aussi que les personnes atteintes d'albinisme sont particulièrement sensibles à la lumière et aux effets des rayons ultraviolets. De ce fait, elles ont un risque plus élevé de brûlures voire de cancer de la peau quand elles s'exposent au soleil. Avec également des manifestations oculaires souvent sévères. Ces risques sont de plus en plus élevés avec les effets du réchauffement climatiques qui se traduisent dans notre pays par des fortes températures surtout dans les régions du Centre et du Nord du pays », a-t-il affirmé.

Avant d'ajouter: « nous espérons que cet acte soulagera un peu les albinos face aux risques liés à l'exposition solaire. Quant à nous Rotary club Abidjan les perles, nous ne ménagerons aucun effort avec l'aide de nos partenaires, afin de trouver des solutions pour le bien-être des personnes albinos, principalement les enfants issus de familles démunies ». Ces produits, a-t-il souligné, sont venus des États-Unis.

Visiblement heureux et ému par ce don, le président de l'Anaci, Coulibaly Alain, a exprimé sa gratitude au Rotary Club Abidjan les perles pour cet important don. « Au nom de tous les albinos de Côte d'Ivoire, je vous dis sincèrement merci. Ce don touche réellement aux problèmes épidermiques auxquels nous sommes confrontés. Vos actions sont louables et salutaires », a-t-il affirmé.

Il a toutefois souhaité l'appui du Rotary club Abidjan les perles pour le financement d'activités génératrices de revenus au profit des personnes albinos.

Pour sa part, le directeur national de l'Ong Map International, Yao Koffi Aubin, a exhorté les albinos à redoubler d'efforts et de courage pour réussir leur intégration dans la société. Il a aussi indiqué que son organisation compte multiplier les actions en faveur des personnes albinos, dans le cadre de son partenariat avec le Rotary club Abidjan les perles.