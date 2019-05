Ile Maurice: Blue-Bay - Arrêtée pour vol, une mineure avoue être victime de prostitution

Elle n'a que 15 ans. Mais pourtant, cette habitante de Mahébourg est déjà connue des services de police. Arrêtée pour vol mardi, elle a confié qu'elle fait partie d'un réseau de prostitution. La proxénète a été arrêtée dans la matinée de ce jeudi 9 avril.

Stupéfaction. Une adolescente de 15 ans, recherchée pour un vol rapporté lundi, à Blue-Bay, par un Français, a été emmenée au poste de police de la localité le lendemain. Et lors de son interrogatoire par des limiers de la Special Anti-Robbery Squad, cette habitante de Grand-Bel-Air, déjà connue des services de police, devait nier les faits qui lui sont reprochés.

Mais confrontée aux images des caméras de surveillance, elle devait affirmer qu'elle a été forcée à se prostituer depuis plus de deux semaines. De poursuivre qu'il s'agit d'un réseau de prostitution dans lequel d'autres mineures seraient impliquées.

L'adolescente de 15 ans a en outre confié, lors de son interrogatoire, que sa proxénète est une prostituée, une habitante de Mahébourg âgée d'une trentaine d'années et déjà connue des services de police. Cette dernière est actuellement recherchée par la police pour un vol répertorié dans la région de Mahébourg. Quant à la jeune fille, elle a été admise à l'hôpital de RoseBelle pour des examens. La Child Development Unit et la Brigade des mineurs ont été alertées de cette affaire.

Rs 500 par client

Il y a trois semaines environ, la jeune fille avait fugué de sa maison, pour se rendre chez la prostituée à Mahébourg. Mais sa mère, âgée de 52 ans, n'avait pas alerté la police. La quinquagénaire serait dépassée par le comportement de sa fille. Cette benjamine d'une famille de sept enfants a mis un terme à ses études en début d'année. Elle a passé deux ans dans un centre de détention et est considérée comme une «enfant hors de contrôle».

Il y a quelque temps, l'adolescente devait faire la connaissance de la prostituée. Cette dernière l'aurait initiée à la prostitution. Elle lui aurait proposé des clients, contre un paiement de Rs 500. Hormis son petit ami, lui majeur, la jeune fille aurait eu des relations sexuelles non protégées avec six hommes dans des lieux différents, en l'espace d'une dizaine de jours. Et aurait récolté la somme de Rs 2 500, qu'elle aurait dépensée en s'achetant des boissons alcoolisées et des cigarettes. De préciser que la prostituée aurait pris pour elle Rs 1300.

Les «clients» et copain de l'adolescente, ils seront arrêtés sous une charge de «having intercourse with minor under 16».