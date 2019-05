Cote d'Ivoire: Education nationale - La fondation Didier Drogba utilise le smartphone pour lutter contre l'analphabétisme

La Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle(Menetfp) Kandia Camara, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation Didier Drogba et l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique(Adea), mercredi 08 mai au Plateau à son Cabinet.

Pour la première responsable de l'école ivoirienne, qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes de marques, ce projet est une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. « Il répond à la vision du Président de la République, qui a fait de l'alphabétisation, de la formation et la politique de l'employabilité des jeunes, une cause nationale ». Toutefois, la ministre a souhaité que le projet soit élargi « à une grande frange de la population, aux adultes qui sont analphabètes ».

L'objectif de cette synergie d'action est de mieux lutter contre analphabétisme en Côte d'Ivoire, par l'usage du smartphone et permettre par la même occasion à un grand nombre de jeunes de savoir lire et écrire, si on s'en tient au témoignage de la star internationale du football, Didier Drogba.

« L'idée est de pouvoir toucher 1 million de jeunes ivoiriens, et 5 millions d'africains Afrique, en l'espace de trois ans », a relevé Didier Drogba qui s'est dit préoccupé par le taux de personnes analphabètes en Côte d'Ivoire (43%) et plus de 50% en Afrique.

«Au-delà des effets bénéfiques de l'alphabétisation pour les individus, les programmes d'alphabétisation doivent constituer des vecteurs de renforcement des valeurs universelles et le socle de la renaissance culturelle africaine pour mieux promouvoir l'intégration continentale », a-t-il ajouté.

Le numérique, a insisté Drogba « peut-être une chance, car en Afrique aujourd'hui, chacun a un téléphone, mieux un smartphone. L'alphabétisation numérique donne des résultats probants et plus rapides, car, en 4 ou 6 mois, une personne alphabétisée au numérique peut savoir lire et écrire », a-t-il ajouté.

Cet optimisme est partagé aussi par le Secrétaire Exécutif de l'Adea : « Nous soulignons la nécessité d'améliorer l'alphabétisation, afin d'atteindre l'objectif plus ambitieux consistant à mieux répondre à la demande d'éducation des enfants hors du système éducatif et des adultes. Il s'agit de passer par l'alphabétisation numérique, en vue de permettre aux personnes non alphabétisées d'apprendre rapidement à lire, à écrire, et d'acquérir de nouvelles compétences ».

Par ailleurs, il a indiqué que la phase pilote de ce projet démarrera en Côte d'Ivoire, avant d'être étendu au reste du continent africain.

L'l'alphabétisation est-il besoin de le rappeler fait partie de l'Objectif de développement durable No.4 (ODD), qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'alphabétisation doit être par ailleurs conforme aux attentes de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, dont l'un des axes majeurs est de faire de l'éducation un secteur prioritaire pour le développement de notre continent.