Cote d'Ivoire: Fdfp - Joel N'Guesan annonce de bonnes nouvelles aux travailleurs

L'ancien ministre Joël N'Guessan, président du comité de gestion du fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) a présidé hier, jeudi 9 mai, une cérémonie dans le cadre de la fête du travail. C'était au siège de ladite entreprise, à Treichville.

A l'occasion, il a annoncé plusieurs mesures en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel du Fdfp. En réponse aux préoccupations des travailleurs. Ces mesures, dira-t-il, sont classées à trois niveaux. « Le premier niveau est d'ordre opérationnel, à savoir les préoccupations logistiques, notamment les ordinateurs, les chaises de bureau, les véhicules etc. Ces préoccupations ont déjà connu, en partie, une suite favorable », a-t-il noté.

Le deuxième niveau, porte sur l'ergonomie du travail. « Sur ce point, j'ai demandé à la Cnps de faire un audit de la sécurité et du cadre de travail. Je suis en attente du rapport de l'audit effectué », a-t-il affirmé.

« Relativement au troisième point qui porte sur la revalorisation salariale et le glissement catégoriel, sur mon instruction, le secrétaire général du Fdfp a entrepris un audit interne du personnel pour connaître la situation exacte de chaque employé de l'entreprise, afin de prendre les mesures qui s'imposent », a-t-il assuré.

Avant de poursuivre : « J'ai donné des instructions au secrétaire général pour la mise en œuvre effective des décisions portant sur les revalorisations salariales et les glissements catégoriels, dans les meilleurs délais. Ainsi, dès la fin du mois de mai 2019, la mise en œuvre de la revalorisation salariale sera effective à la faveur des virements des salaires, avec des effets sur les bulletins de solde ».

Le président du comité de gestion du Fdfp a aussi indiqué, qu'il a donné des instructions à son secrétaire général, afin que la société soit dotée, le plus tôt possible, d'une cantine, afin de permettre au personnel de se restaurer de manière conviviale et dans de bonnes conditions.

Il a en outre, indiqué que son ambition, c'est de faire du Fdfp, une grande entreprise couvrant toute l'étendue du territoire national. « De cinq antennes actuellement, nous devons passer à une trentaine. Les implantations des antennes seront fonction des projets et des potentialités économiques des régions, conformément aux missions du Fdfp », a-t-il affirmé.

Ajoutant que le programme d'urgence qui sera soumis au comité de gestion va intégrer non seulement la réhabilitation et l'équipement en matréiel informatique et roulant, aussi bien du siège, des antennes que de la maison de l'Apprenti de Grand-Bassam,, mais aussi, la réforme en profondeur du Fdfp, avec la mise en place d'un nouveau cadre organique.

Dans le sens, le secrétaire général du Fdfp, Barry-Battesti Léonid a annoncé que plusieurs chantiers s'ouvriront bientôt pour une plus grande justice, plus de transparence et d'équité dans la gouvernance de la structure.

A savoir : le renforcement des effectifs des entités en accordant un avantage aux recrutements internes, l'opérationnalisation d'une organisation et d'un fonctionnement adaptés, la poursuite de l'étude sur la mise en place de la gestion électronique du document (Ged) et l'élaboration du schéma directeur des systèmes d'information.

Ainsi que le lancement à court et moyen terme de la mission d'évaluation des compétences des ressources humaines, l'activation du système d'appréciation du personnel et la mise en œuvre d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les travailleurs du Fdfp, faut-il souligner, avait pour porte-parole, le président du collectif des délégués du personnel, Koumansou Modeste.