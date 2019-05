Congo-Brazzaville: ARTs de scène - La troupe acrobatique de Nanjing se produit à Brazzaville

Le spectacle que va donner le groupe chinois, ce 10 mai au Palais des congrès, s'inscrit dans le cadre de la célébration des cinquante-cinq ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine.

Cette année est la première de la mise en œuvre des huit initiatives majeures issues du forum sino-africain de Pékin et également celle du cinquante-cinquième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine, a indiqué le chef de la délégation, Dominique Wang, directeur général adjoint du bureau municipal de la Culture et du tourisme de Nanjing.

« L'année passée, le président Denis Sassou N'Guesso a effectué une visite officielle en Chine. Pendant son séjour, il a eu un entretien très cordial avec son homologue chinois, le président Xi Jinping. Il a mentionné que le Congo et la Chine sont des amis de tout le temps. On va renforcer la coopération dans tous les domaines y compris les échanges culturels. La coopération et les échanges culturels font partie des huit initiatives majeures lancées par le président Xi Jinping. C'est le but de notre visite ici », a déclaré Dominique Wang.

Quant à la spécificité de cette troupe, elle fait partie de la ville de Beijing placée parmi les meilleurs en ce qui concerne la diversité culturelle. Pour le spectacle prévu ce vendredi, il y aura beaucoup de numéros y compris la magie, la danse, des chants, a annoncé Peng, artiste réalisateur. Avant d'ajouter : « Le spectacle prévu ne manquera pas d'impressionner le peuple congolais. Il sera parmi les meilleurs donnés par la troupe avec autant de vivacité. La troupe chinoise va vous offrir un spectacle très fabuleux avec la nationalité chinoise, avec les arts chinois. »

Notons qu'avant le spectacle, la troupe acrobatique de Nanjing sera reçue par le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, puis donnera une conférence de presse sur l'art et la culture chinoise, le samedi matin avant de s'envoler pour Nairobi, au Kenya.