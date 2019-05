Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - La lutte contre les accidents des écoliers donne de bons résultats

Mettre fin aux nombreux accidents de la circulation dont sont victimes les écoliers et élèves des établissements de Yamoussoukro.

C'est l'objectif visé par l'Ong «Guide écoliers» qui a lancé officiellement ses activités le 4 mai, au quartier Habitat, en présence des autorités politiques, administratives et coutumières.

Selon Martin Kouamé Kouassi, promoteur de cette Ong, de 2015 à 2017, Yamoussoukro a enregistré 227 accidents de la circulation dont 206 élèves et écoliers victimes, avec 18 enfants tués et certains devenus handicapés à vie. Et ce, en traversant les voies. Sur cette liste, figurent 18 étudiants.

C'est fort de ce triste constat que cet infirmier diplômé d'État, en service au Centre hospitalier régional (Chr) de Yamoussoukro, a décidé de créer cette Ong le 6 juillet 2017, avec la contribution d'une cinquantaine de jeunes bénévoles.

Très tôt le matin, des pancartes "Stop" à la main et habillés de chasuble orange et de gants blancs, ces jeunes bénévoles qui ont reçu des formations d'éducation routière, à la préfecture de police et à l'Office de sécurité routière (Oser) se postent dans les environs des établissements scolaires, pour aider les écoliers et élèves à traverser les grandes voies de circulation. Parfois au péril de leur vie, en raison du mépris affiché par les usagers de la route, en particulier les chauffeurs de taxis qui refusent, dans bien souvent des cas, d'obtempérer.

Au-delà des élèves, cette activité hautement sociale, profite aux personnes âgées et même aux populations dans leur diversité, et surtout aux heures de pointe où la circulation est abondante.

Selon le promoteur, depuis la création de son Ong, Yamoussoukro n'a enregistré à ce jour, aucun accident lié à la traversée des élèves.

Kouamé Dieudonné, président de l'Association des ressortissants Suibiakro, Abakro et villages dépendants (Arsavd), parrain de cette cérémonie, a salué l'ingénieuse idée de cette Ong qui lutte pour préserver la vie des enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, Kadjo Aka Claude, au nom des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, envisage l'initiation d'une assurance pour les élèves sur tout le territoire.