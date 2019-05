Cote d'Ivoire: M'Bahiakro - Des armes légères et de petit calibre détruites

Cette opération organisée par la Comnat-Alpc vise le renforcement de la sécurité dans le département.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans le département de M'Bahiakro, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Comnat Alpc) a procédé, le 7 mai, à la préfecture de la localité, à la destruction d'une trentaine d'armes légères et de petit calibre. Ce, en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ainsi que des forces vives de la cité.

Le capitaine Coulibaly Firmin, au nom de la Comnat Alpc, a indiqué que 900 millions d'armes sont fabriquées chaque année et que seulement 1/3 est destiné aux structures étatiques. Le reste faisant donc l'objet d'utilisation de tierces personnes. Il a ajouté que la circulation des armes en Côte d'Ivoire a été facilitée par les différentes crises qui ont eu lieu dans des pays voisins, accentuée par la crise militaro-politique qui s'est déclenchée en 2002 en Côte d'Ivoire.

Face à cette situation, selon le capitaine Coulibaly Firmin, la Cedeao a décidé, depuis 2006, de superviser et de contrôler les armes qui circulent illicitement; d'où la mise en place de la structure qu'il représente. Laquelle assiste le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la circulation des armes à travers des sensibilisations et la supervision des destructions des armes. Le capitaine Coulibaly Firmin terminera en soulignant que la destruction des armes est nécessaire, pour ne pas qu'elles tombent dans les mains de ceux qui n'en ont pas droit.

Le président du tribunal de M'Bahiakro, Dazié Henry, a juste rappelé que la présence des armes saisies et confisquées dans ses locaux, est un souci permanent pour la sécurité. Ainsi sa hiérarchie l'a instruit de les transmettre au préfet, pour destruction.

Le préfet du département de M'Bahiakro, Ba Blaise, après avoir remercié toute l'assistance, a précisé que la cérémonie s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de la Cedeao signée en 2006 et ratifiée en 2013 par la Côte d'Ivoire, qui vise à la lutte contre la prolifération des armes.

Il a encouragé les populations, les autorités judiciaires, les forces de l'ordre à continuer à mener ce combat de la lutte contre la prolifération des armes. Après avoir cité les armes, objet de destruction ce jour, il a demandé à toute personne détentrice d'une arme de la déclarer. Il a invité les populations à dénoncer ceux qui détiennent illégalement des armes. Enfin, il a pris un arrêté portant création de la Commission départementale de lutte contre la prolifération des armes.