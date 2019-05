Cote d'Ivoire: Zouglou / Nouvel album - Yodé et Siro, c'est pour le mois de juin

Les deux icônes de la musique Zouglou ont fait cette annonce hier, au cours d'un entretien.

Longtemps attendu par les mélomanes, l'album de Daly Djédjé Yoro connu sous le nom d'artiste (Yodé) et d'Aba Sylvain (Siro) sera bientôt sur le marché. A en croire les auteurs de Asec Kotoko, ils sont en pleine préparation de leur prochain album qui sortira après la Can qui se tiendra en juin 2019.

Rencontrés dans le maquis "le village" sis à la 8e tranche Cocody-Angré, et très décontractés autour d'une table, les pionniers de la musique zouglou se sont confiés à Fraternité Matin. « Nous sommes là et nous nous portons bien. Nous sommes en préparation de notre nouvel album qui sortira après la Can. C'est un album qui a trait aux maux qui minent la société ivoirienne. Et qui donnera des orientations aux jeunes pour réussir leur vie. Il y a longtemps que les gens demandent cet album », ont-ils rassuré. Et Siro d'ajouter : « Même si l'album n'est pas encore sorti, nous faisons des tournées tous les week-ends depuis 10 ans, en essayant d'égayer nos fans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Récemment, nous étions en tournée à Cotonou à l'occasion de la "Nuit du zouglou" ».

A la question de savoir si le zouglou ne serait pas en perte de vitesse, au regard de la tendance coupé décalé qui est en vogue, Yodé et Siro ont été très catégoriques : « Même si les doyens n'ont pas mis encore un nouvel album sur le marché, nos enfants, tels que le groupe Révolution, Yabongo, tiennent la route. Le Zouglou est une musique identitaire ivoirienne qui rassemble l'agni, le senoufo, le bété, l'abbey, le dioula, etc., autour de sa mélodie. Il est national et porte le drapeau ivoirien. En tout cas, tous les Ivoiriens se sentent mieux dans cette musique. Des artistes comme Serges Beynaud, Kerozen Dj qui font du coupé décalé reviennent au Zouglou ». Convaincus de ce que leur musique plait aux Ivoiriens, ces deux artistes entendent créer et mettre gratuitement un studio à la disposition des artistes en herbe qui cherchent un producteur.

L'objectif qu'ils recherchent, ici, est de pérenniser ce genre musical qui a franchi les frontières du pays. Une manière, selon eux, d'aider la jeune génération zouglou qui monte. A ceux qui soutiennent que nos deux zougloumen prestent pour des hommes politiques, leur réaction est sans équivoque : « Nous sommes des artistes. Quel que soit le parti politique, qui nous invite pour chanter, nous y allons. Et nous faisons bien notre travail. Notre parti politique, c'est la Côte d'Ivoire », a souligné Siro. Puis de se prononcer sur l'entente, la cohésion qui règne au sein du groupe. « Yodé et moi travaillons en parfaite collaboration. Il nous arrive de nous disputer très souvent. Mais nous faisons fi de cela. Nos différends ne prennent jamais le dessus sur ce que nous faisons », a-t-il assené.