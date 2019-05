Ile Maurice: Metro Express - Un charpentier indien grièvement blessé

L'état de santé d'Arumugam Elangoran est jugé sérieux. Ce travailleur indien âgé d'une trentaine d'années a fait une chute au dépôt du Metro Express à la branche de Richelieu, mardi 7 mai. Il est tombé d'un échafaudage de cinq mètres de haut.

Le charpentier de Larsen & Toubro Co Ltd a été grièvement blessé au pied droit et à différentes parties du corps. Ses collègues ont été admis à l'ICU Surgical de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Le même jour, le Health and Safety Officer de Larsen & Toubro a rapporté le cas au poste de police de Petite-Rivière.

Sollicité pour une déclaration, le département de communication de Larsen & Toubro affirme : «L'incident est malheureux et on a initié une enquête interne. Quand les ouvriers travaillent sur les structures élevées, il y a toutes les mesures qu'il nous faut en termes de sécurité. Selon notre protocole, nous avons informé le ministère du Travail, la police et les autorités concernées afin que chacun puisse initier une enquête.»

Ce département fait ressortir qu'Arumugam Elangoran a une fracture à la jambe et au cou. «Il n'y a pas d'hémorragie interne car il portait son casque. Son état est encore critique et il est sous observation.» Et d'ajouter : «Il est chez nous depuis un an c'est-à-dire au début des travaux. Il est ouvrier pour des travaux civils.»