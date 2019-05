Madagascar: Football / Barea CAN - La balle est dans le camp de Dax

A quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte, un joueur pourrait revenir au sein de la sélection nationale.

Un nouveau rebondissement. Le jeudi 2 mai dernier, la présidente du Comité de Normalisation de la Fédération Malagasy de Football, Atallah Béatrice a reçu Arno Steenkist, président du Fosa Juniors FC. Plusieurs points ont été discutés dont l'affaire Dax. Suite à sa lettre en date du 09/05/2019, et malgré certaines réserves, le Président de Fosa Juniors FC a déclaré ne pas s'opposer à la convocation de Arohasina Andriamirado alias Dax, si tel est le souhait du Comité de Normalisation et du sélectionneur, et ce pour l'intérêt du football malgache.

Dax a envoyé une lettre le 07 septembre 2018 destinée à la Fédération annonçant officiellement son retrait de l'équipe nationale. Même s'il a posté sur facebook, une publication comme quoi il s'est excusé et affiche sa volonté de retourner au sein de l'équipe nationale, une lettre officielle de sa part est attendue pour confirmer cette décision. La balle est alors dans le camp de cet ancien joueur de Fosa Juniors qui évolue actuellement en Afrique du Sud

Basket fund CAN. Comme annoncé pour soutenir les Barea à la CAN, le comité de normalisation a mis en place « un basket fund » auprès de la Bank Of Africa Madagascar pour que les partenaires et les heureux donateurs puissent apporter leur part de contribution. Arno Steenkist, président de Fosa Juniors FC et en même temps, PDG de la société Accord Knits a affirmé sa volonté à participer au basket fund. Une initiative que la présidente du Comité de Normalisation n'a pas manqué de remercier. « Le budget de la CAN a été bouclé et on attend actuellement le rendez-vous avec le président Andry Rajoelina », a fait savoir Atallah Béatrice. Et elle de continuer « Nous sommes en train aussi de finaliser la tranche de versement des primes de qualification pour les joueurs des Barea ».

Vu les évènements qui se sont produits lors de la rencontre opposant Madagascar au Sénégal au mois de septembre dernier au Stade de Mahamasina, la FIFA vient d'octroyer un financement au comité de normalisation pour les travaux d'embellissement et de sécurisation de ce principal stade. Un tunnel mobile permettant aux joueurs de rejoindre le vestiaire après match, des travaux de réhabilitation de l'escalier menant au gradin et d'un portail d'entrée au Stade de Mahamasina et la numérotation du gradin seront concernés par ce financement. « Nous attendons le feu vert de la Mairie après la lettre que nous avons envoyée », a expliqué Atallah Béatrice. Toujours dans ce cadre, la CAF vient de nommer Sarindra Randrianasaolo et Aurélien Andriamalazaony en tant qu'agents de sécurité nationale. Eux qui viennent de participer à une formation en Afrique du Sud.