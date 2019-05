Madagascar: Ravinala Airports - Un nouvel aéroport utile pour le développement selon David Malpass

« Ce projet est essentiel pour le développement de Madagascar ». C'est ce qu'a notamment déclaré David Malpass, le Président de la Banque Mondiale, lors de la visite qu'il a effectuée au nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato, le 30 avril dernier.

C'était lors de la première visite officielle effectuée par le nouveau Président de la Banque Mondiale et qu'il a commencé à Madagascar. Faut-il en effet rappeler que la Banque Mondiale figure parmi les bailleurs de fonds de ce nouvel aéroport, à travers la Société Financière Internationale. Selon David Malpass, ce projet va contribuer au développement de Madagascar à travers la relance du secteur du tourisme, la création d'emploi et la promotion de l'image de Madagascar sur le plan international.

On rappelle que la société Ravinala Airports a signé en 2015, un contrat de concession de 28 ans pour les deux aéroports d'Antananarivo Ivato et de Nosy- Be Fascène. Formé par le Groupe ADP (35 % de l'actionnariat via sa filiale ADP Management), le groupe Bouygues (20 %) - aux travers de Bouygues Bâtiment International et Colas Madagascar, filiale de Colas, à parité, et Meridiam (45 %), Ravinala Airports - assure depuis décembre 2016, l'exploitation des deux aéroports en question. Les travaux avancent à grand pas car le nouvel aéroport sera inauguré d'ici quelques mois.

Un nouvel aéroport bâti sur une surface totale de 17.500 m², et comprenant deux halls sur deux étages mesurant chacun 170 mètres de long, entièrement climatisés, plusieurs comptoirs de check-in, un scanner 3D capable de traiter 1500 bagages à l'heure, trois autres scans à bagages pour différentes utilités, des escalators, des ascenseurs, des espaces pour le commerce et la restauration... Autant d'infrastructures actuellement en cours d'installation, et qui feront du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato, l'une des plus grandes infrastructures modernes que compte le pays, ces dernières années.