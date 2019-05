Madagascar: Faux diplômes - Mise en place des dispositions de contrôles

Une politique d'assainissement est entamée par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Son objectif est d'améliorer l'enseignement supérieur tout en facilitant l'accès des étudiants aux universités dans le but d'asseoir un développement durable dans le pays. Ainsi, ce département a mis en place des dispositions de contrôle des faux diplômes dans toutes les universités en commençant par celle de Mahajanga. En effet, des faux relevés des notes et diplômes du baccalauréat y ont été découverts récemment. Ces dispositions visent à installer une direction de l'Audit Interne et de la Gestion Informatisée (DAIGI) pour vérifier systématiquement les diplômes du Baccalauréat. Les contrôles s'effectuent sur plusieurs niveaux, soit lors de la demande de certification et durant la phase des préinscriptions.

A l'issue de ces contrôles, 28 dossiers ont été falsifiés lors des deux dernières préinscriptions. Quatre étudiants sont passés en Conseil de discipline et le procès sur les quatre autres plaintes déposées, est en cours. « Cet assainissement vise à conscientiser les étudiants à faire des efforts nécessaires pour être au niveau dans les parcours universitaires. Ce qui leur permettra par la suite de réussir leurs carrières professionnelles plus tard. Le but est également d'améliorer leur niveau pour répondre aux attentes des entreprises », a souligné le ministre de tutelle, le Pr Rejo-Fienena Félicitée.