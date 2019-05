Madagascar: Ligue des champions / Un duel serré CNaPS - Ajesaia à Vontovorona

Plus les matches se suivent, plus la tension monte au sein des équipes qualifiées par les phases finales de cette ligue des champions. C'est le cas notamment de cette quatrième journée marquée par ce somptueux duel entre la CNaPS Sport et l'Ajesaia, samedi à Vontovorona.

Ni la CNaPS Sport après sa défaite inattendue à Andaboly et encore moins l'Ajesaia n'ont plus droit à l'erreur pour espérer ravir le titre. C'est dire l'importance du match de ce samedi à Vontovorona où le mot d'ordre est tout simplement de gagner pour pouvoir talonner Fosa Juniors Elite qui reste invaincu et qui a encore l'avantage de recontrer, même à Ampasambazaha, le maillon faible du lot en l'occurrence le FC Ilakaka.

Football total. Pour revenir à Vontovorona, on aura droit à une franche explication entre deux équipes qui ont fortement rajeuni leurs formations. Enfin presque car on retiendra le fait ce retour au premier plan de Niasexe qui a assommé le CFFA Analamanga , dimanche dernier au Stade Alexandre Rabemananjara de Mahajanga.

Cette fois, Tipe Randriambololona doit savoir à quoi s'en tenir pour tenter de déstabiliser cette jeune équipe de l'Ajesaia dont le jeu est proche du football total de... l'Ajax.

Pour rester à Tana, plus précisément à Mahamasina, on verra le choc entre JET Mada et le 3FB. Un choc car les Tuléarois qui ont battu la CNaPS Sport même à Andaboly, est loin d'être négligeable.

JET en forme. L'état d'esprit sera toutefois le même car JET Mada aura aussi à cœur de se transcender pour montrer que la défaite en Coupe contre Fosa Juniors est tout juste une contre-performance et qu'il est grand temps de signer une toute première victoire après trois scores de parité.

En est-il capable ? C'est toute la question. On retiendra cependant la grande forme des frères Razafindrasata, Tsito et Tsiry, mais l'attaquant Feldman, Dôdy, Yves, Hery et bien entendu le tour de la défense Tsalo sans oublier le gardien Joma.

L'autre affiche de cette quatrième journée aura lieu dimanche à Ampasambazaha et mettra aux prises, Zanakala à l'AS Adema. Un duel au couteau car dans son jardin, on voit mal Zanakala lâcher prise. Or et en face, l'Adema affiche une forme étincelante avec une très bonne défense autour de Datsiry, et un milieu de terrain animé par deux stratèges en l'occurrence le capitaine Jonah et Ravo.

En tout cas, l'issue du match est très indécise et qu'il va falloir attendre jusqu'au bout pour être fixé. Rendez-vous est alors pris pour Fianarantsoa.