Madagascar: Economie bleue - Participation de Madagascar attendue à l'ABEF

Seychelles, Gabon, Ghana, Maroc, Somaliland et Tunisie ont déjà confirmé la participation de leurs ministres, au Forum sur l'Economie Bleue en Afrique (ABEF) 2019, qui se tiendra à Tunis les 25 et 26 juin. Les organisateurs de cette manifestation appellent également le secteur privé à saisir les opportunités que présente l'économie bleue.

« ABEF s'est fixé pour objectif de révéler pleinement les indéniables avantages économiques, sociaux et environnementaux que représente l'économie bleue pour le continent africain », ont-ils déclaré. D'après la communication, les entreprises opérant en Afrique sont appelées à prendre conscience du pouvoir économique, social et environnemental de l'économie bleue. En particulier, celles basées dans les îles et les pays côtiers africains, doivent reconnaître et saisir pleinement les avantages d'une économie bleue couvrant un large éventail de secteurs productifs essentiels au développement durable du continent, notamment la pêche, l'aquaculture, les transports, les énergies renouvelables, le commerce, le tourisme ou encore les industries extractives.

Importance. Selon les statistiques affichées par l'ABEF, 70% des états africains sont côtiers, 90% des importations et des exportations du continent sont réalisées par voie maritime. Avec cette dominance, l'industrie maritime africaine est estimée à 1 000 milliards USD par an. La valeur des actifs des écosystèmes de l'économie de la mer est évaluée à 24 milliards USD. La pollution plastique coûte 13 milliards USD par an en raison des dommages causés aux écosystèmes marins. Le forum va donc souligner l'importance d'une étroite collaboration entre les entreprises et les gouvernements, d'explorer les opportunités d'investissement dans l'économie bleue, et de révéler les bienfaits environnementaux et sociaux qu'elle génère. Les discussions porteront sur les opportunités et les innovations dans les secteurs émergents et frontaliers de l'économie bleue, et sur la manière dont elles peuvent contribuer à accélérer la transformation de l'Afrique, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, et proposer des mesures efficaces contre le changement climatique à faible coût.