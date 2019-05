Tunisie: Inauguration du bureau régional de la BAD en Afrique du Nord et financement de 490 millions de dollars en Tunisie

Tunis/Tunisie — - Le président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina a annoncé, que les projets à financer en Tunisie en 2019 sont de 490 millions de dollars dans le cadre de prêts couvrant les secteurs financier, énergétique et agricole.

Inaugurant, jeudi, à Tunis, avec le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale, Zied Ladhari, le bureau régional de la BAD en Afrique du Nord, Adesina s'est félicité de cet événement qualifié de très important car la Tunisie fait partie des membres fondateurs de la BAD.

« Nous sommes mariés avec la Tunisie depuis 55 ans » a lancé Adesina face aux médias et aux membres du bureau régional.

Et ajoutant, « la Tunisie est un ami de l'Afrique et de la BAD », rappelant le rôle que le pays a joué lorsque la Banque a traversé une situation difficile en Côte d'Ivoire en y hébergeant son siège pendant 11 ans.

Il a a indiqué que ce bureau régional, composé de 100 personnes , qui se trouve en permanence en Tunisie, couvre 6 régions.

S'agissant de la Tunisie, depuis 55 ans, la BAD a fait des investissements de l'ordre 8,1 milliards d'euros.

Et A l'heure actuelle, « notre portefeuille d'actifs est de 1.4 milliards de dollars sachant que pour cette année, avons programmé des investissements d'environ 490 millions de dollars en 2019 et nous avons des projets très intéressants ici » a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari s'est félicité des relations exceptionnelles unissant la Tunisie et la BAD, affirmant la volonté qu'elles se développent davantage et qu'on « puisse ouvrir de nouvelles perspectives».

Il a salué le rôle de la Banque dans la transition qualifiée de « compliquée de la Tunisie » et le travail de l'équipe de la BAD depuis lors.

Ont assisté à cette cérémonie, côté tunisien, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue, et la mairesse de la Goulette, Amel El-ksir Limam

La délégation de la BAD était composée par Abdelmajid Mellouki, doyen du conseil d'administration de la banque et qui représente la Tunisie, le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, et MME Yacine Fal, responsable pays pour la Tunisie.

Deux accord signés en marge de cette inauguration du bureau régional de la BAD pour l'Afrique du Nord

Le premier accord entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et le ministère de la coopération internationale porte sur un don de 1.5 million de dinars destiné à appuyer l'installation de l'unité de gouvernance (unit delivery) a été paraphé par Ladhari et Adesina.

Un protocole d'accord a également été signé par le président de la Banque Maghrébine d'Investissement et du Commerce Extérieur Noureddine Zekri (BMICE) et le président de la BAD en vue de renforcer le développement régional et l'intégration entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

L'objectif de ce protocole est aussi le développement de l'investissement commun et des échanges intermaghrébins, a déclaré son président à l'agence TAP.

Il a rappelé que la BMICE est l'une des initiatives réussies de l'UMA, sachant que l'initiative de sa création a été prise en 1991 alors qu'elle n'a été lancée qu'en 2016.

// Visite de Souk Ettanmia au menu de l'inauguration du bureau régional de la BAD//

Le président de la Banque Africaine de développement (BAD) et le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari ont également visité Souk Ettanmia au siège du bureau régional de la Banque.

Adesina a pris connaissance, auprès d'une vingtaine de jeunes porteurs de projets soutenus par cette initiative financée par la BAD et qui promeut l'entreprenariat et la création d'entreprise en Tunisie, un marché que certains s'accordent à dire qu'il pourrait voir le jour dans d'autres pays africains.

Pour rappel, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, effectue sa première visite officielle en Tunisie, du 2 au 4 mai, il a eu des entretiens avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Il prévoit de rencontrer le président de la République tunisienne, Beji Caïd Essebsi, d'autres membres du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du Peuple (ARP) Mohamed Ennaceur.