Ile Maurice: Découvrez les nouveaux mots du Larousse 2020

Adulescence : adolescence attardée dans l'âge adulte. Divulgâcher (mot québécois) : révéler prématurément le dénouement d'une histoire. Klouker (mot breton): manger avec avidité. Ce sont les trois mots qui entrent dans le Petit Larousse 2020 que Bernard Pivot préfère.

Mais il y en a 150 au total. Le dictionnaire paraîtra le 21 mai. L'Express (de France) en a révélé une partie en exclusivité lundi 6 mai. Ils sont révélateurs de l'évolution du pays.

Le journal explique qu'une langue ne sert pas uniquement à communiquer ni à transmettre des informations pratiques. Chacune décrit à sa manière un certain rapport à la nature, l'état des relations entre les hommes et les femmes (l'ambassadrice est-elle une femme chargée d'une ambassade ou la femme d'un ambassadeur ? Le Petit Larousse a tranché en faveur de la première option), porte son attention sur tel ou tel aspect de la réalité.

Cette liste de mots permet d'observer la société française, mais pas que, elle révèle aussi des préoccupations et mutations mondiales : montée en puissance des nouvelles technologies, évolutions du monde du travail et attention nouvelle portée à l'environnement.

Ci-dessous une liste non-exhaustive, citée et classée par L'Express (France) :

Ecologie

Bioplastique Plastique biodégradable.

Dédiésélisation Ensemble des actions visant à réduire la proportion de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc automobile.

Mutations sociétales

Adulescence Phénomène générationnel touchant certains jeunes gens qui, en dépit de leur entrée dans l'âge adulte, continuent d'avoir un comportement comparable à celui qu'ont généralement les adolescents.

Antispécisme Vision du monde qui récuse, par opposition au spécisme, la notion de hiérarchie entre les espèces animales et, partie, la supériorité de l'être humain sur les animaux.

Apatridie Absence de nationalité légale.

Locavorisme Mouvement prônant de ne consommer que des fruits et des légumes locaux et de saison, afin de contribuer au développement durable.

Sentience Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie.

Survivalisme Mode de vie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se préparent à la survenue, à plus ou moins longue échéance, d'une catastrophe (nucléaire, écologique, économique, etc.) à l'échelle locale ou mondiale.

Transformations du monde économique

Cryptomonnaie Moyen de paiement virtuel, utilisable essentiellement sur Internet, s'appuyant sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et la création d'unités et échappant à tout contrôle des régulateurs et des banques centrales.

Licorne (2è sens) Start-up non cotée en Bourse dont la valorisation, basée sur un potentiel de croissance très important, dépasse le milliard de dollars.

Slasheur Personne, généralement issue de la génération Y, qui exerce plusieurs emplois et/ou activités à la fois.

Smicardisation Tendance à l'augmentation du nombre de salariés dont la rémunération est durablement bloquée au smic ou à un niveau proche de celui-ci.

Ubériser Rendre obsolète un modèle économique existant, via notamment l'utilisation de plateformes numériques.

Nouvelles préoccupations psychologiques et sociologiques

Bigorexie Addiction caractérisée par un besoin irrépressible de pratiquer intensivement une activité sportive, malgré le risque de blessure ou d'épuisement et parfois, même, aux dépens de sa vie professionnelle et familiale.

Bore-out Syndrome d'épuisement professionnel dû à l'ennui provoqué par le manque de travail ou l'absence de tâches intéressantes à effectuer.

Charge mentale Poids psychologique que fait peser (plus particulièrement sur les femmes) la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique et, surtout, psychique.

Inclusif Qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à leur exclusion.

Transformations numériques et technologiques

Hackaton Processus créatif, très utilisé dans le domaine de l'innovation numérique, qui consiste à faire travailler ensemble et sans interruption des volontaires sur une durée de vingt-quatre à quarante-huit heures environ, dans le but de faire émerger des idées novatrices.

Traceur Petit dispositif de géolocalisation par satellite, constitué d'une balise autonome dont on équipe une personne, un véhicule ou un objet et qui, associée à une interface numérique, permet de suivre leurs déplacements.

Inquiétudes contemporaines

Cyberdjihadisme Utilisation du réseau Internet pour promouvoir le djihadisme (propagande, recrutement, etc.).

Darknet Ensemble des réseaux permettant de partager de manière anonyme des données cryptées inaccessibles aux moteurs de recherche traditionnels.

Datacratie Gouvernance par les données numériques (personnelles, administratives, commerciales, etc.).

Fachosphère Ensemble des partis politiques de la mouvance fasciste et, plus largement, d'extrême droite.

Suprémacisme Idéologie qui postule la supériorité d'un peuple ou d'une civilisation sur tous les autres, et légitime ainsi leurs aspirations hégémoniques.

Nouvelles tendances culinaires

Gazéificateur Appareil servant à dissoudre du gaz carbonique dans une boisson pour la rendre gazeuse.

Stollen Gâteau en forme de pain long recouvert de sucre glace, souvent fourré à la pâte d'amandes, contenant des fruits confits, des amandes et des raisins secs macérés dans du rhum, que l'on confectionne pour Noël.

Mots de la francophonie

Alphabète (Burundi, Maroc) Se dit d'une personne qui sait lire et écrire.

Dagobert (Belgique) Demi-baguette de pain garnie d'aliments froids ; sandwich.

Divulgâcher (Québec). Révéler prématurément un élément clef de l'intrigue d'une oeuvre de fiction ; spoiler.

Emportiérage (Québec) Action de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution une portière automobile.

Nounoune (Québec) Un peu niais, nunuche.

Raguiller (Suisse) Remettre d'aplomb ; redresser.

Sorteur (Belgique) Personne qui aime sortir, faire la fête, fêtard.

Taxieur (Algérie) Chauffeur de taxi.