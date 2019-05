Algérie: Belmehdi met en exergue le rôle de la mosquée dans la société

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en exergue, jeudi à Alger, le rôle de la mosquée dans la défense des questions de la société et sa sensibilisation.

L'institution de la mosquée occupe une place de choix en termes de défense des questions de la société et de sa sensibilisation en exhortant à "la rationalisation des dépenses et le bannissement des comportements négatifs, à l'instar de la spéculation et du monopole sur les marchés", a-t-il indiqué lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

Soulignant que ces questions étaient "au cœur" de l'action de son département ministériel et de la mission assignée à la mosquée, le ministre a expliqué que la mosquée en Algérie "contribue à servir toutes les questions nationales dans le cadre de la coopération et de la complémentarité entre les différentes organisations de la société".

"Une importance particulière est accordée à ces questions à travers les prêches et les divers programmes arrêtés dans le cadre de la loi", a-t-il soutenu.

M. Belmehdi a évoqué, par ailleurs, le rôle de la mosquée dans la lutte contre l'analphabétisme, mettant en avant "la grande affluence" enregistrée au niveau des classes consacrées à cet effet au niveau des différentes mosquées du pays.

Il a précisé, dans ce sens, que la mosquée œuvrait, à travers le rôle des imams et des mourchidates, à "la sensibilisation convenable de la société pour la rationalisation des dépenses et de la consommation, la lutte contre la fraude et l'appel à la préservation des biens publics".

Concernant la formation des cadres du secteur des Affaires religieuses, le ministre a affirmé qu'un nombre de plus en plus élevé d'imams étaient titulaires de diplômes universitaires, à l'image du Master et du Doctorat, et ce dans le cadre de la formation continue adoptée par le ministère en vue de perfectionner le niveau des cadres du secteur".

"L'Algérie est devenue, grâce au niveau élevé de l'institution de la mosquée et du discours religieux, une destination pour nombre de délégations, issues du monde entier, afin de bénéficier de son expérience notamment en matière de lutte contre l'extrémisme religieux", a conclu M. Belmehdi.