Sénégal: Refus de Macky Sall d'augmenter les salaires - Le G7 envisage une marche nationale

Le chef de l'Etat, concepteur de la théorie du Fast-track, devra aussi faire face à un mouvement syndical prêt à en découdre avec lui, après seulement quelques jours du démarrage de son second mandat. Les syndicats de l'éducation et de la formation haussent le ton et initient un cadre dénommé le G7. Il s'agit du Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden et Snelas/Fc, en plus du syndicat des inspecteurs, le Siens. Le G7 compte mobiliser toutes les forces sociales pour peaufiner un plan d'actions contre l'iniquité et l'injustice. Premier acte : une marche nationale en vue.

Alors que le mouvement syndical était parti pour connaître une accalmie, surtout dans le secteur de l'Education et de la Formation, la sortie du chef de l'Etat à l'occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances aux travailleurs le 1er mai 2019, a fait naitre une nouvelle dynamique unitaire des syndicats d'enseignants. Il faut désormais parler du G7.

En plus du groupe des six (6) syndicats, notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire(Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat National des Enseignants en Langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), il faut désormais y ajouter le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale (Siens). Il s'agit à travers ce groupe de sept (7) syndicats de créer un front représentatif pour faire face au gouvernement. Il n'y a pas de spécificité qui vaille. C'est un appel en direction de tous les travailleurs du Sénégal.

Le G7 va initier à partir d'aujourd'hui, vendredi, des rencontres avec toutes les forces sociales en lutte pour convenir avec elles des modalités de mise en place du front et des stratégies à dérouler pour une prise en charge effective et diligente des préoccupations des travailleurs. Ainsi, le G7 va inviter les syndicats de la santé, de la justice (Sytjust), le Saes et les centrales syndicales pour ensemble peaufiner un plan d'actions. Les syndicats envisagent déjà d'organiser une marche nationale pour exiger le strict respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018 et le parachèvement des négociations avec le Siens.

« Le président a sans sourciller, classé les préoccupations des travailleurs dans le registre de la surenchère et écarté toute possibilité de revalorisation des salaires, de correction du système de rémunération dont tout le monde convient de l'iniquité », lit-on dans la première déclaration du G7. Selon les syndicats, « ses propos révèlent un mépris pour les travailleurs, l'inconséquence d'un Président qui, au lieu d'assumer les conséquences de ses choix économiques, cherche des boucs émissaires ».

Précisant que Macky Sall a dépeint un tableau sombre de l'économie aux antipodes du tableau fort reluisant qu'il a vendu lors de la campagne pour se faire réélire, le G7 estime que « les propos du président trahissent un aveu d'impuissance et une cécité en matière de gouvernance économique ». Les syndicats pensent qu'une augmentation ou un alignement des salaires, sous cet angle n'est point une dépense mais un investissement destiné à augmenter le pouvoir d'achat, à fouetter la consommation.

Appelant tous les enseignants et au-delà tous les travailleurs à la mobilisation et à la constitution d'un large front social pour répondre aux provocations des autorités, le G7 exige « la reprise du monitoring des accords dont le nouveau format doit être vite précisé après la suppression du poste de Pm ». Non sans prendre à témoin l'opinion que les enseignants qui représentent plus de 70 % de l'effectif de la fonction publique, ne comptent que pour 11,6% de la masse salariale. « Ces données statistiques sont attestées à suffisance », soutient le G7.

LE SUDES DENONCE UNE MANIERE DE RENIER LES ACCORDS SIGNES

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) s'indigne de la sortie du président de la République à l'occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances aux travailleurs le 1er mai 2019. En analysant la réponse de Macky Sall, le secrétariat permanent national parle «d'un discours inopportun et inacceptable». Signalant qu'aucune «centrale n'a posé le problème d'augmentation de salaires dans ces termes», le Sudes considère que «Macky Sall et son gouvernement ont l'obligation de respecter l'ensemble des accords signés avec les organisations syndicales de la fonction publique».

Dans le cas contraire, indique-t-il, «le président et son gouvernement s'évertueraient à fouler aux pieds les principes élémentaires du dialogue social, base essentielle pour maintenir et consolider la paix sociale et la stabilité, indispensables à l'atteinte des objectifs de développement économique et social ». Appelant tous les travailleurs de la fonction publique à se mobiliser, le Sudes exige «l'ouverture sans délai des négociations sérieuses et concluantes sur le système indemnitaire et de rémunération en vigueur dans la fonction publique et le respect de tous les autres accords librement signés en son temps, avec les syndicats de travailleurs de la fonction publique».