Sénégal: Affaire Omar Watt / Condamné à 2 ans dont 18 mois de probation - Le militaire français Mike Teiho Libre

L'affaire Omar Watt a connu son épilogue hier, jeudi 9 mai 2019. Le militaire français Mike Téiho, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d'Omar Watt, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (IIT) de 60 jours. La deuxième Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar l'a condamné à 2 ans de prison dont 18 mois de probation et à payer 10 millions de F CFA à Omar Watt, à titre de dommages et intérêts.

Le juge Maguette Diop n'a pas suivi le Procureur qui, dans son réquisitoire, avait requis 2 ans dont 7 mois ferme contre l'accusé, estimant que les faits ne souffrent d'aucune contestation. Alors que la défense avait plaidé l'application bienveillante de la loi. Selon Dakaractu, il sera mis à l'épreuve pendant 1 an 6 mois et le juge aura toujours la possibilité de prononcer une autre peine à son encontre. Plutôt que de le condamner à quelques mois de prison avec sursis, compte tenu de sa personnalité et de son statut de militaire français, le Tribunal correctionnel de Dakar a décidé de lui infliger une peine de probation, hors prison, aussi appelée contrainte pénale.

Par conséquent, en détention provisoire depuis septembre 2018, soit plus de 7 mois de prison, Mike Téiho a recouvré la liberté. Même si les 18 mois de probation continueront de planer comme une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête; la probation étant une «période au cours de laquelle un condamné placé hors du système carcéral, doit respecter des obligations d'assistance et de contrôle (Wikipédia)». Et Emedia de rappeler qu'elle est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées par le juge correctionnelle pour une durée de 3 ans, au plus.

La probation consiste à imposer au prévenu un certain nombre de conduites à tenir. L'article 707-1 de la loi 2000-39 de Décembre 2018 du Code de procédure pénale dispose: «la juridiction qui se prononce dans les conditions prévues ci-après, ordonne qu'il sera en sursis à son exécution, la personne condamnée étant placée en probation. Le juge avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences que va entraîner une nouvelle infraction commise au cours d'un délai d'épreuve ou d'un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposés. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non-avenue s'il observe un contrôle satisfaisante».

10 MILLIONS A VERSER A OMAR WATT, EN GUISE DE DOMMAGES ET INTERETS

Dans l'affaire jugée, Mike Téiho est interdit de fréquenter les débits de boissons et les environs du domicile d'Omar Watt pendant 18 mois. En cas de conduite irréprochable durant cette période, la peine ne sera pas appliquée au militaire français. N'empêche, sa culpabilité étant «établie», il est appelé à verser à la partie civile, donc à Omar Watt, la somme de 10 millions de F CFA en guise de dommages et intérêts. La partie civile avait réclamé 1 milliard de F CFA, à titre de dommages et intérêts.

Les faits reprochés à Mike Téiho remontent à la nuit du 17 septembre 2018 à Dakar. Et, lors du procès, le militaire français avait reconnu les faits pour lesquels il était poursuivi. «Je lui ai donné un seul coup sur la joue et il est tombé. Je n'avais visé aucune partie de son corps, le coup était venu instantanément. J'étais ivre», avait-il expliqué le prévenu. Allégations qu'Omar Watt avait balayé d'un revers de la main.