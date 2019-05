Congo-Brazzaville: Médias - Sonia Annick Agbantou, un modèle de réussite du digital au féminin

D'origine béninoise et diplômée en communication, Sonia Annick Agbantou est une animatrice audiovisuelle traditionnelle convertie dans le digital live grâce à sa télévision en ligne Sonia tv. Active et perspicace depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est dans la peau de coach et accompagnatrice de vie qu'elle fait ses nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux.

Ayant eu la chance d'exercer très jeune sa passion sur la radio scolaire de son lycée, Sonia Annick Agbantou obtient le prix du meilleur animateur de vacances avec un stage pratique à la clef. Elle décroche ensuite son baccalauréat en 2005 et enchaîne plusieurs animations live sur les grandes scènes dont la première fut Star promo 2007.

Suite à un chômage technique et à l'expansion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en 2012, elle lance sur Facebook sa chaîne de télévision digitale intitulée Sonia tv. Celle-ci propose des magazines et vidéos à travers lesquels, Sonia conseille et partage ses expériences privées.

« C'était une aubaine pour moi et j'ai juste sauté sur l'occasion », nous a-t-elle confié. En définissant une ligne éditoriale pour Sonia tv, elle a pu collaborer avec des agences de production et depuis, sa web tv s'est formalisée en une agence de communication digitale reconnue par la loi.

En 2012, elle devient la première video-blogueuse (vlogeuse) béninoise, hyper régulière sur la toile, avec des émissions à grand audimat telles que "Le canapé de Sonia" ou encore "La minute de Sonia". « Et bien que ce nouveau métier ne soit pas accepté partout en Afrique, pensant que nous racontons nos vies faute d'occupation, il n'en est pas moins bénéfique pour ceux qui se retrouvent dans une situation où mon histoire peut leur servir. Dommage qu'un coach européen, américain ou asiatique soit pris plus au sérieux qu'un Africain de souche, qui vit et respire africain. Nul n'est prophète chez soi », déplore Sonia Annick Agbantou.

En ce qui concerne la limite étanche entre le coach de vie et le psychologue, elle explique clairement que ces deux métiers sont bien distincts et que ceux qui la suivent ne doivent en aucun cas l'oublier. Le coach fait le travail de déblocage émotionnel, sentimental, d'accompagnement, d'acceptation, de résolution de certains problèmes sociaux et quotidiens. Tandis que le psychologue ouvre les portes de l'inconscience et va plus loin.

Activiste du digital, de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme, Sonia Agbantou parvient à convertir ce besoin d'apporter de l'aide aux autres en leitmotiv par des actions caritatives, conférences, formations et projets d'aides sociales.

A l'avenir, Sonia Agbantou compte réaliser plus d'ateliers et conférences dans les universités parce que le désastre commence à ce niveau, a-t-elle dit, avant de préciser qu'« une expérience académique mal vécue ou une vie sentimentale mal gérée, peut avoir de longues et néfastes répercussions sur une personne ».