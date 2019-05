Congo-Brazzaville: Livre - Joseph Okania publie un essai critique sur la presse congolaise des deux rives

L'ouvrage, publié aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville, est un véritable réquisitoire contre les journalistes dont l'auteur estime qu'ils exercent leur profession dans l'amateurisme.

Le livre compte cent soixante-deux pages et s'organise autour de deux parties essentielles : « L'amateurisme des journalistes congolais ou l'excellence bafouée » et « Penser la presse ». Joseph Okania étale les maux qui minent, selon lui, la presse des deux Congo, notamment la médiocrité, l'amateurisme, l'ignorance, la mendicité, le manque de formation... L'auteur appuie son argumentaire en ces termes : « J'écris donc pour invalider cette criante défaillance car jamais auteur de textes supposé connaisseur donc expert n'a été autant déraisonnable dans ses rendus comme le sont, ces derniers temps, certains journalistes congolais des deux rives ». (Page 22).

Dans le même ordre d'idées, il se demande « ... si ces journalistes en paille relisaient leurs textes avant et après la publication définitive », ajoutant : « non seulement je les ai plaints, mais surtout, j'ai été dérangé dans mon for intérieur. Car jamais, l'auteur d'un texte se sachant être publié dans un canard fût-il de la place de sa ville, tout au moins lu par autrui, n'a fait montre d'autant de négligences dans la livraison de son produit fini ! C'est même à croire qu'ils n'auraient pas de secrétaires de rédaction... » (P. 24)

Par ailleurs, Joseph Okania dénonce fermement les journalistes qui sont « à la solde des gens du pouvoir dans la course effrénée qu'ils se livrent au per diem remis en fin de reportage » appelé la camorra. Se disant homme averti, il mentionne également dans son ouvrage les fautes d'orthographe et lexicales commises par les journalistes.

Néanmoins, il reconnaît l'émergence d'une certaine élite qui s'illustre dans la corporation. « Médiocres à tous égards et piètres tous azimuts mises à part quelques exceptions... » Toutefois, poursuit-il dans ses pages, « une nette évolution a été perçue vers fin 2017 où certains journalistes de mes deux Congos ont commencé à exceller, comme avertis de la parution de ce livre, ma bombe H alors en préparation ! »

L'auteur pose la question : « Quelle presse demain ? » si l'on retient les repères essentiels. Car, estime Joseph Okania, les médias congolais doivent être tenus de mains de maître et animés par des hommes et des femmes de grande qualité, spécialistes aguerris de la profession, performants, en vue de perpétuer la culture...

Un arroseur arrosé

Mais dans cet essai où l'on relève des phrases qui vont à l'encontre de la syntaxe, Joseph Okania doit revoir ses sources d'information. En ce sens, il ignore fâcheusement les noms de certains journalistes. En effet, il n'existe nulle part dans la presse congolaise des noms comme Pandi Ibombo, Richard Ondzoungou, Obargui de la presse présidentielle, sinon Sandi Ibombo, ancien directeur général par intérim de Radio Congo, paix à son âme ; Ghislin Giscard Ondzongo, débarqué de la Radio Congo pour l'Agence congolaise de l'iinformation par l'ancien ministre, Bienvenu Okiemy, et Alain Bienvenu Obargui qui évolue à la presse présidentielle.

Pire encore, l'écrivain parle des « présidentielles » de 2016, ne sachant pas qu' il s'agit plutôt de la « présidentielle » de 2016, car les postulants briguent un seul fauteuil. Aussi, il a une impéritie totale et accrue des rôles d'une institution de la République du Congo qui régule les médias et une association indépendante des journalistes de la République démocratique du Congo (RDC) qui soutient les journalistes. Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) n'a jamais été l'équivalent de l'Union nationale de la presse du Congo. Au contraire, le CSLC du Congo Brazzaville est comparable au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la RDC, auparavant appelé la Haute autorité des médias. C'est ce qu'Asie Dominique de Marseille, promoteur du journal "Le Choc", appelle « le mélange intrépide des torchons et des serviettes ».

Loin de maîtriser la nomenclature des médias congolais, Joseph Okania, se réclamant d'être Kouyou, incite à l'ethnocentrisme lorsqu'il écrit : « Autant je m'étonne de savoir que Télé-Congo n'ait de national que son appellation quand je lis à l'écran son générique fourmillant de ces nombreux noms spécialement nordistes à part Louviboudoulou qui, à mon entendement, serait loin d'être d'Oyo, d'Abala, d'Ewo et d'Ollombo... » P.147. Et de poursuivre : « ... la chaîne mère qui s'est illustrée par la mbochisation de ses équipes en recueillent toute la cohorte journaleuse mbochie venue notamment de MNTV la chaîne mourante de Maurice Nguesso... », P. 153.

Craignant le lynchage et pleurnichant d'être poursuivi pour outrage à autrui, Joseph Okania conclut son ouvrage en ces termes : « Aussi j'espère ne pas être poursuivi un jour pour atteinte au journalisme que l'on m'accuserait de vilipender, de violenter, voire d'assassiner, pour le fait d'avoir dit ici, cette vérité pourtant connue de tous... ».

Notons que Joseph Okania est un écrivain congolais et évangéliste né en 1953, au village Okouma, à Owando, département de la Cuvette. Outre "Etat des lieux de la presse aux Congos", il a déjà publié "Les amours emprisonnées de l'homme de Dieu".