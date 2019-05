Congo-Brazzaville: Musique - Sheryl Gambo sur le toit du monde !

Après avoir été récompensée par le Prix de la Créativité Musicale et le Prix du Public de la Fondation Beyond, le 8 février dernier, Sheryl Gambo vient d'enregistrer en France son titre "Water" avec des musiciens de classe mondiale.

C'est dans le sud de la France, à Marseille, et au studio « La Fabrique », que la chanteuse brazzavilloise vient d'enregistrer "Water", un titre dont le succès risque fort de couler de source tant Sheryl aura été entourée par des musiciens de renom.

Sous la direction de Larry Klein, célèbre producteur d'artistes comme Tracy Chapman, Norah Jones ou encore Tina Turner, l'interprète congolaise, qui se distingue par son style Néo Soul, s'est donc retrouvée étoile parmi les étoiles, affirmant désormais sa nouvelle présence au rang planétaire. Pour autant, sa parole reste sage et empreinte d'une grande humilité : « Je fais de la musique par pure passion, je n'ai jamais cherché le succès médiatique ou la richesse. Cela fait partie de mon éducation, de mes valeurs. Ma vison de la musique reste inchangée, je ne suis rien encore et je n'espère pas devenir autre que celle que je suis. Travailler avec des professionnels reconnus mondialement ne change pas cette vision. Je vis cela comme une expérience », déclarait-elle sur les réseaux sociaux à propos de cet enregistrement.

Et pourtant le casting des musiciens pourrait faire tourner plus d'une tête. Jugez plutôt : Dean Parks (guitariste ayant joué pour Michael Jackson, Stevie Wonder, Madonna ou encore Elton John), Adrian Utley (guitariste de Portishead), Ed Harcourt (pianiste ayant joué pour Patti Smith, Mariane Faithfull... ), Dan Lutz (bassiste ayant joué pour Lizz Wright... ), Clive Dreamer (batteur ayant joué pour RadioHead) ou encore lManu Katché (batteur ayant joué pour Sting, Peter Gabriel, Jeff Beck... ) ! Un incroyable Back Band pour porter haut la voix de Sheryl Gambo et le drapeau congolais au dessus du toit du monde. Le titre "Water" dont les paroles ont été signées par Kate Northrop et la musique par Eduard Gilmov est à écouter prochainement sur Beyond Music.