Congo-Brazzaville: Beauté - Des avis partagés sur le masque visage à base du charbon

Généralement, le masque visage maison se prépare avec les mêmes ingrédients de base tels des produits frais comme des fruits ou légumes, en passant par du savon gommant. Depuis quelques temps cependant, la recette du masque visage à base du charbon fait aussi partie des soins purifiants. Découvrons!

D'après certaines sources, pour profiter des effets purifiants du charbon, il faudra de préférence l'utiliser en poudre, pour plus de facilité dans la préparation. Souvent associé à des hydrolats ou de l'aloe vera pour la douceur, le charbon met facilement à mal les points noirs, excès de sébum et autres impuretés en tous genres.

Pour un effet défatigant et antistress, il est préférable de combiner beurre de karité et charbon, dans un savon, par exemple. Idéal pour lutter contre les points noirs, il suffit de le mélanger à du blanc d'œuf ou à de la colle sans solvant et non toxique, pour réaliser un patch anti comédons ultra-efficace.

La recette du masque

Pour les peaux mixtes, regraissant vite ou les peaux à problèmes comme l'acné ou les points noirs, le charbon fait des miracles. Pour le découvrir de plus près, voici une recette simplissime pour vous concocter un masque visage maison. Vous aurez besoin de charbon en poudre, d'aloe vera ou de miel et d'un peu d'eau ou d'hydrolat de votre choix.

Mélangez à la cuillère ou au pinceau une cuillère à café de charbon actif, une cuillère à soupe d'aloe vera ou de miel et une cuillère à café d'eau ou d'hydrolat. Après avoir obtenu une pâte homogène et épaisse, appliquez votre masque sur tout le visage au pinceau, en évitant le contour des yeux. Rincez le visage au bout d'une dizaine de minutes. Le résultat est excellent.

« Le charbon est un détoxifiant naturel qui élimine les toxines incrustées dans l'épiderme. J'ai déjà testé la recette sur moi-même et sur quelques unes de mes clientes. J'ai mélangé du charbon actif avec du miel et j'ai laissé agir pendant trente minutes. Résultat : peau douce, saine et points noirs atténués », a témoigné Claudine, esthéticienne d'un salon de beauté à Brazzaville.

Et à Clarisse, une apprenante dans une école d'esthétique de renchérir : « Quand j'ai appris qu'il existait une recette de ce genre, moins coûteux, j'en ai testée avec le blanc d'œuf. J'ai laissé agir pendant trente minutes, mais pour l'enlever c'était la galère, il a fallu un gant mouillé. J'étais satisfaite du résultat ».

Qu'en pensent les spécialistes de la peau ?

C'est extrêmement dangereux pour la peau, a répondu sans détour un dermatologue congolais ayant requis l'anonymat, lors d'un entretien avec Les Dépêches du Bassin du Congo. « Se tartiner le visage de colle, un produit composé de solvants et de matériaux irritants, une idée saugrenue », a-t-il déploré tout en relevant que si l'inhalation de la colle est très dangereuse pour notre santé, l'utilisation à long terme de ce "peeling maison" va décaper voire détruire à petit feu la barrière cutanée. Ainsi, l'épiderme ne pourra plus empêcher la pénétration des microbes et allergènes dans la peau, et l'évaporation de l'eau se fera plus difficilement. « Horrible ! », a-t-il lancé.

Fabriquer ses soins à domicile est devenu à la mode. Cependant, sélectionner les meilleurs ingrédients pour sa peau est primordiale pour ne pas l'abimer.