Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Chez Mabunda, les Députés Ne Kongo plaident pour Ne Muanda Nsemi

Décidemment, elle n'a jamais été aussi sollicitée qu'auparavant. Oui, la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko, depuis son plébiscite au perchoir de la Chambre basse du parlement, ne cessent de recevoir en audience les personnes de toutes tendances confondues, sociales que politiques.

Tenez ! Hier, jeudi 9 mai 2019, elle a accueilli dans son cabinet de travail, les Députés nationaux Ne Kongo. Ils étaient venus demander qu'une solution plus juste, plus équitable et plus pacifiste soit trouvée sur le dossier du leader du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala et Député honoraire Ne Muanda Nsemi. Après cette délégation, Jeanine Mabunda a reçu en audience les Députés de Lamuka, à savoir : Eve Bazaïba d'abord, ensuite Chérubin Okende.

A la suite de ces visites, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a échangé avec la délégation des femmes du Kasaï Central, regroupée autour du Conseil Provincial de la Femme du Kasaï Central. Ces dernières étaient venues, non seulement pour féliciter l'élue de Bumba pour son plébiscite, mais aussi pour son implication dans l'amélioration des conditions de vie de la femme Kasaïenne et obtenir le respect de la parité dans les institutions de cette province.

Toutefois, avant leur arrivée, Jeanine Mabunda s'est entretenue avec les élus du Kongo Central. Ces derniers n'ont pas manqué de plaider en faveur de Ne Muanda Nsemi qui, selon eux, devait être en liberté comme le Katangais Gédéon Kyungu. « Ne Muanda Nsemi est notre frère, il se fait que notre frère a des problèmes auxquels il faut résoudre. Voilà pourquoi, nous demandons que Ne Muanda Nsemi reste en liberté comme le Katangais Gédéon Kyungu», a lâché le Député César Fwani, au sortir de ces échanges.

Comme dans ses habitudes, la Présidente de l'Assemblée nationale s'est montrée très attentive à leur préoccupation. Pour preuve, elle a déjà pris contact avec le gouvernement sur cette question cruciale qui ne cesse de diviser Joseph Olenghankoy, en sa qualité du Président du Cnsa, et le Vpm ad interim, en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo.

Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre intérimaire de l'Intérieur a ordonné l'arrestation de Ne Muanda Nsemi pour qu'il retourne en prison. Jusqu'à présent, le concerné n'est pas prêt à retourner en prison.

Echange fructueux

Qu'à cela ne tienne, l'élue de Bumba, après avoir clôturé les échanges avec les Députés du Kongo central, au terme de son audience avec Madame Eve Bazaïba, plusieurs sujets ont été abordés. L'Assemblée nationale est déterminée à redynamiser le débat au sein de l'hémicycle et le contrôle parlementaire à la chambre basse. C'est ce qui ressort des entretiens de ce jeudi entre Jeannine Mabunda et les Députés de l'opposition Lamuka, à savoir : Eve BAZAIBA d'abord et ensuite Chérubin OKENDE. « Nous devons renforcer le contrôle de l'action du gouvernement.

C'est parmi les points qui ont failli dans la législature passée. On peut beau être un gouvernement de la majorité, mais il faut que nous jouons notre rôle en tant que parlementaires, sinon c'est la population qui en pâtis. C'est inexplicable. Nous sommes en 2019 à travers le monde on procède à l'évaluation de l'an IV d'atteinte des objectifs de développement durable mais, au Congo, nous sommes encore dans des discussions de positionnement. La meilleure institution par excellence qui peut répondre à ces aspirations de la population pour atteindre ces objectifs de développement, c'est le parlement », a martelé Eve Bazaïba, Députée du Mouvement de libération du Congo, Mlc.