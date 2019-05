Congo-Kinshasa: Recensement des Entreprises - L'INS sensibilise les autorités urbaines

L'Institut national de la statistique, l'INS, a initié un programme de deux jours de sensibilisation des autorités urbaines, en l'occurrence les bourgmestres, les chefs des quartiers, les chefs des rues, les responsables des espaces publics, sur le recensement Général des Entreprise du pays.

Débuté hier, jeudi 9 mai, dans le beau cadre du Centre Inter Diocésain de Kinshasa-Gombe, cette activité prendra fin aujourd'hui. Ce, en présence du Ministre provincial en charge du Plan, du Ministre provincial de la population, décentralisation et sécurité, du Directeur Général de l'INS, M. Roger Shulungu Runika, et du Directeur technique de recensement Général des Entreprises, M. Félix Paka Ebun'Be. Il est question de faire part aux autorités urbaines, gestionnaires des populations, de la quintessence du RGE afin que ces derniers s'imprègnent de ce programme et facilitent les enquêteurs qui travailleront incessamment sur terrain. A tout prendre, il s'agit d'un programme conçu pour couvrir toute l'étendue de la RD. Congo, sous le message principal : « faire connaître son unité de production, c'est participer au progrès de la nation ».

Le tout dernier recensement des Entreprises remonte à 1982. Et, ce recensement, appuie-t-on, ne concernait que le secteur productif des biens, à savoir : les secteurs agricoles, miniers et manufacturiers. 37 ans après, sans recensement, il est plus que normal que plusieurs unités de production aient vu le jour, et que d'autres aient même disparu à cause des pillages, des faillites ou d'autres évènements qui sont intervenus au fil des années. C'est pourquoi, le gouvernement, soucieux du développement économique du pays, s'est engagé dans cette opération. Le Directeur technique de Recensement Général des Entreprises, M. Félix Paka explique, en effet, que le recensement Général des Entreprises, RGE, est une opération statistique qui consiste à faire un dénombrement exhaustif des unités économiques opérant sur l'ensemble du territoire. Et ce RGE permet d'actualiser les informations chiffrées sur le tissu économique de la République Démocratique du Congo.

Une opération sans frais

Il en ressort de ce fait, que le RGE permettrait de répondre aux nombreuses interrogations, en l'occurrence combien d'entreprises y a-t-il en RDC, combien y en a dans chaque province, qui sont les Chefs d'Entreprises, comment sont réparties les entreprises par branche d'activités, etc. Prenant la parole, le représentant du Gouverneur de la ville, M. Emmanuel Akweti s'est dit honoré car, dit-il, cela fait des décennies qu'une telle activité se réalise. Pour lui, « il est important pour la ville de Kinshasa, que tous les opérateurs économiques s'imprègnent gracieusement de ce service qui développera le secteur économique de notre pays », a-t-il épilogué devant l'auditoire. Quant au DG de l'INS, M. Roger Shulungu, son message est directement adressé à la population. « Ceci est une occasion pour moi de m'adresser à la population pour informer les enquêtés que c'est une opération qui ne revêt pas un caractère pécuniaire... donc ça ne demande aucun sous en contre partie des informations renseignées. Et de souligner que cette opération a pour but d'actualiser les répertoires des unités économiques œuvrant au Congo, parce que les données actuelles sont obsolètes et datent du premier Recensement Général des Entreprises qui remonte de 1982.

Les concernés

Il sied de noter que les concernés dans cette affaire de RGE sont toutes les Entreprises/Etablissements/Unités économiques ayant un local fixe (mur en matériaux durable, un toit et une porte), et exerçant une activité économique sur le territoire national. Il est aussi indiqué que les établissements de fabrication et de vente des briques, les vulcanisateurs appelés communément quado, les menuisiers, et consorts, ajoutés dans le même ordre d'idée les Organisations non gouvernementales, les organisations d'enseignement privé, confessionnelles (conventionnées), etc. sont également pris en compte.

Tout compte fait, l'activité a pris fin, du moins cette première journée, par un échange entre les autorités urbaines et les panelistes sur les modalités des opérations. Le Directeur technique du RGE a indiqué également que les agents recenseurs seront déployés sur terrain. Ils passeront de porte à porte en administrant un questionnaire auprès des chefs des unités économiques ou de leurs répondants. Au total, 3016 agents recenseurs ont été largués pour toute l'étendue du pays, a-t-il avisé.