Afrique: CAN Egypte 2019 - La Fecofa choisit la ville de Marbella pour la préparation des Léopards

Enfin, c'est dans la ville de Marbella, en Espagne, que les Léopards de la République Démocratique du Congo se retrouveront d'ici là, pour préparer la phase finale de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Can Egypte 2019.

Marbella est une ville balnéaire, située au Sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol, dans la région andalouse. A en croire des sources proches de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), la date précise du début de cette préparation, n'est pas encore connue, moins encore la liste officielle des Léopards présélectionnés pour ce stage bloqué.

Mais, d'après les indiscrétions, le sélectionneur de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange, aurait envoyé des invitations à des joueurs qu'il a déjà listés pour cette campagne afin de faciliter des démarches administratives. Ils seraient, au total, au nombre de 33, dont 22 joueurs professionnels et 11 locaux.

Parmi les locaux, on parle de trois joueurs du Tout-Puissant Mazembe : Trésor Mputu Mabi, Djo Issama Mpeko et Ellia Meshack ; six de l'AS V.Club : Glody Ngonda, Yannick Bangala Litombo, Padou Bompunga, Nelson Munganga Umba, Fabrice Ngoma et Djuma Shabani et, enfin, deux joueurs de Motema Pembe : Ricky Tulengi et le gardien Nathan Mabruki. Cette vague de Kinshasa fera jonction avec les joueurs professionnels qui viendront de partout de l'Europe, pour préparer cette grande messe du football africain.

Sur place à Marbella, les Léopards livreront deux matches amicaux notamment, contre les Fennecs d'Algérie, puis, contre les Etalons du Burkina Faso. La Fécofa est toujours à la recherche d'un troisième adversaire.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les Léopards ont déjà effectué un stage dans ce coin de l'Espagne, en 2008, sanctionné par un match amical face à l'équipe espoir de la France (0-0).

Le Bénin ira au Maroc

Pour leur part, les Ecureuils du Bénin iront préparer cette Can au Maroc. Ils entament les préparatifs le 3 juin prochain dans une ville encore à déterminer. Il est prévu dans leur programme ; deux matches amicaux. Notamment, contre la Guinée Conakry, le mardi 11 juin 2019 et un deuxième contre la Mauritanie, le mardi 18 juin 2019.

Un programme léger qui devrait permettre aux Ecureuils de travailler en toute sérénité. Car, il ne sert à rien de surcharger le programme de préparation avant la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019, estime leur sélectionneur. Jouer plusieurs matches avant la Can est pesant dans les jambes. Il faut penser au temps de récupération et à l'intensité des matches. C'est donc à juste titre que ce programme est établi.

Ainsi, ces deux matches ont pour objectif de mettre en place le projet de jeu des Ecureuils, de mettre un accent sur les forces et de corriger les faiblesses.

Pour rappel, les Ecureuils de Stéphane Sessegnon sont logés dans le groupe F avec le tenant du titre, le Cameroun, la Guinée Bissau et le Ghana. Ce sont eux, les Ecureuils du Bénin qui ont barré la route aux Eperviers du Togo de Claude Le Roy.

La Guinée sera également au Maroc

Un autre pays qui ira se préparer au Maroc, c'est la Guinée. La Fédération guinéenne de football (Feguifoot), a dévoilé jeudi le programme de préparation de son équipe nationale. Le Syli National va se préparer à Marrakech au Maroc du 1er au 15 juin. Avec deux matchs amicaux au programme contre le Bénin le 11 juin à Marrakech et l'Egypte le 16 juin à Alexandrie. « Le match amical contre le Bénin est une sollicitation du coach béninois Michel Dussuyer, ancien coach du Syli national, auprès du sélectionneur actuel de l'équipe nationale de Guinée, Paul Put », explique la Feguifoot.

En Egypte, la Guinée figure dans le groupe B du Nigeria, en compagnie de la Mauritanie et de Burundi.