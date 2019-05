Maroc: S.M le Roi lance l'opération nationale de soutien alimentaire

"Ramadan 1440" bénéficiera à plus de 2,5 millions de personnes

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi au quartier "El Qamra" à l'arrondissement Yaâcoub Al Mansour à Rabat, au lancement de l'opération nationale de soutien alimentaire "Ramadan 1440", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette action de générosité, hautement significative en ce mois béni, traduit la sollicitude Royale constante envers les personnes démunies et vient consacrer les valeurs d'humanité, de solidarité, d'entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 70,242 millions de dirhams, l'opération "Ramadan 1440" bénéficiera cette année à plus de 2,5 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 500.300 ménages, dont 402.238 vivent en milieu rural.

Organisée avec le soutien des ministères de l'Intérieur (Direction générale des collectivités locales) et des Habous et des Affaires islamiques, cette opération nationale, qui est à sa 20ème édition, est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Elle s'inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et ayant pour objectif d'apporter du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.

Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, dont des jeunes étudiants. La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l'un local et l'autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l'approvisionnement des Centres de distribution, à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires.

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et la Trésorerie générale du Royaume prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la solidarité en contribuant au contrôle des aspects financiers de l'opération. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veille, pour sa part, au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués.

L'opération "Ramadan 1440" vient ainsi s'ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le but de promouvoir la culture de solidarité et d'assurer un développement humain durable, en conformité avec les valeurs et préceptes de l'Islam.

Un levier de cohésion sociale

L'opération "Ramadan 1440" est une concrétisation sur le terrain des nobles valeurs qui animent le peuple marocain et de la volonté du Souverain de faire de cette initiative un outil efficace de cohésion sociale.

Cette opération a pu s'ériger au fil du temps en un rendez-vous annuel qui a pris une place significative dans la vie de la nation marocaine comme événement majeur visant avant tout à ancrer l'action de solidarité aussi bien en tant que comportement que culture, mais aussi à atténuer le fardeau financier qui pèse sur les personnes démunies durant ce mois béni.

Il s'agit d'une action de générosité qui, à l'instar des opérations précédentes, consiste à apporter une dotation en produits alimentaires aux personnes vivant en situation de précarité, en particulier les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Cette opération fait partie d'un programme médico-humanitaire qui couvre un large spectre d'engagements, notamment l'amélioration des prestations sanitaires au profit des populations démunies et enclavées, le soutien alimentaire, l'accompagnement socio-médical, le support terrain et l'aide humanitaire ponctuelle d'urgence.

Ce programme humanitaire fondé sur les principes d'entraide, de mobilisation et de proximité, comporte, outre l'opération Ramadan, l'organisation de caravanes médicales mobiles, l'accueil des Marocains résidant à l'étranger (opération Marhaba), ainsi que l'assistance des ménages issus des villages enclavés et des zones montagneuses "opérations grand froid".

L'exécution de l'opération "Ramadan 1440" obéit à un suivi rigoureux par le biais de deux comités opérationnels, l'un local et l'autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l'approvisionnement des Centres de distribution, à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires.

De même des contrôles de qualité et de bonne exécution sont opérés, en amont de l'opération via le contrôle de qualité des produits alimentaires opéré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et la Trésorerie générale du Royaume prêtent également leur concours à la Fondation en contribuant au contrôle des aspects financiers de l'opération.

La 20ème édition

L'opération Ramadan dont c'est la 20ème édition, est menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a souligné Sanae Dardikh, chef du pôle communication à la Fondation.

Cette opération, organisée chaque année à l'occasion du mois sacré de Ramadan, est une consécration de la mission première de la Fondation qui est celle d'apporter du soutien et du réconfort aux familles démunies, a indiqué Mme Dardikh dans une déclaration à la presse, notant que cette initiative illustre les valeurs de solidarité, de générosité, d'entraide et de mobilisation qui fondent la société marocaine.

L'opération « Ramadan 1440 » qui va permettre de distribuer des paniers alimentaires, composés de produits alimentaires de base est menée avec le concours de partenaires qui interviennent au niveau de l'approvisionnement mais également au niveau de la distribution et du contrôle qualité des produits distribués.