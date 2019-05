Sénégal: Ligue 1 - avant-dernier virage dans la course au maintien

Dakar — L'US Gorée et Niary Tally n'ont pas encore fini de savourer leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal seniors obtenue mercredi qu'elles doivent déjà retrouver un autre état d'esprit pour engager la bataille du maintien en Ligue 1, l'avant-dernière journée du championnat devant les opposer dimanche à l'AS Pikine et à l'AS Douanes respectivement.

Avec 28 points, l'équipe insulaire sait qu'elle ne doit en aucun cas perdre pour assurer son maintien, face à l'AS Pikine, une équipe qui n'a plus d'autre ambition dans ce championnat que celle d'améliorer son classement (6-ème avec 32 points).

Dans son fief du stade Alassane Djigo, l'équipe-fanion de la grande banlieue de Dakar, qui a terminé la manche aller en tête de la Ligue 1, aura à cœur de rassurer ses supporters en terminant sur une bonne note, histoire de préparer de la meilleure des manières la prochaine saison.

Pour l'US Gorée en revanche, ce match s'annonce comme un combat de plus dans la course au maintien à l'issue d'une saison que les insulaires peuvent terminer en beauté dans le cas d'une victoire en Coupe.

Même combat pour la survie du côté de Niary Tally, qui compte le même nombre de points (28 points) que l 'US Gorée et qui est attendu de pied ferme par l'AS Douanes qui ne perd plus depuis plusieurs journées.

Les "Galactiques" qui sont aussi sur une bonne lancée avec une victoire 2-0 contre Teungueth FC lors de la journée précédente, savent qu'avec un nouveau succès, ils enraieraient la menace d'être rattrapés par la Linguère de Saint-Louis, 23 points au compteur.

De cette manière, ils feraient d'une pierre deux coups en confortant leurs chances de maintien tout en se payant le droit de se concentrer à partir de là uniquement sur la Coupe du Sénégal.

La Linguère de Saint-Louis n'a en effet plus son destin entre les pieds et pour se maintenir, doit gagner à Caroline Faye contre le Stade de Mbour, qui a assuré son maintien, en comptant sur une défaite de l'US Gorée et de Niary Tally.

En 2016-2017, la Lingère de Saint-Louis avait réussi à sauver sa place dans l'élite après la relégation administrative de l'US Ouakam.

Pour le reste, pour cette saison 2018-2019, Génération Foot est d'ores et déjà sacrée championne du Sénégal, la Sonacos pour sa part étant officiellement reléguée en Ligue 2.

Voici l'agenda de la 25-ème et avant-dernière journée prévue ce dimanche :

Génération Foot -Teungueth FC, AS Pikine-Gorée, Ndiambour-Jaraaf, DSC-Mbour Petite Côte, Casa Sports-Sonacos, NGB-AS Douanes, Stade de Mbour-Linguère.

Classement : 1-ère Génération 48 pts (+23), 2-ème Jaraaf 38 pts (+10), 3-ème Teungueth FC 35 pts (+3), 4-ème Dakar SC 34 pts (+4), 5-ème AS Douanes 34 pts, 6-ème AS Pikine 32 pts (+3), 7-ème Ndiambour 31 pts (+3), 8-ème Casa 30 pts (+3), 9-ème Mbour PC 30 pts (-2), 10-ème Stade de Mbour 30 pts (-3), 11-ème US Gorée 28 pts, 12-ème Niary Tally 28 pts (-6), 13-ème Linguère 23 pts (-11), 14-ème Sonacos 14 pts (-27).