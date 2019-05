Cote d'Ivoire: Esthétique - La 2e édition de Make-up & Fashion day's se conjugue en "beauté et tradition"

«Beauté et tradition». C'est le thème de la deuxième édition de Make-up & Fashion day's qui va se tenir du 20 au 23 mai, à l'hôtel la Rose blanche, à Cocody-Angré et les 24, 25 et 26 mai à la Case d'Ivoire (Riviera 2), pour le grand public.

A cet effet, la styliste-modéliste, Raïssat Zohoré, initiatrice de l'événement, a animé un point-presse le jeudi 9 mai, à l'hôtel Rose blanche, à Cocody-Angré pour donner les grandes lignes et les innovations.

Plateforme exclusivement dédiée à la beauté et à la mode, mais également tremplin pour les nouveaux talents, Make-up & Fashion day's, selon la promotrice, est un espace de formation, d'informations, de rencontres professionnelles, d'opportunités commerciales, d'échanges sur les tendances et les évolutions du marché de la beauté et de la mode.

« Notre objectif est de former des acteurs du secteur de la beauté et de la mode grâce notamment, à des sessions de master-class, des workshops et des partages d'expériences, de collaborer entre les acteurs du secteur de la beauté et de la mode », a-t-elle expliqué.

Selon elle, il s'agit à travers cet événement d'initier un forum d'affaires à travers des expositions-ventes destinées au grand public. « C'est une plateforme d'échanges entre les professionnelles du secteur, permettant ainsi, à ces derniers de se frotter à leur public », dit-elle. « Enfin, il s'agit aussi pour nous de démontrer aux pouvoirs publics que l'industrie de la beauté et de la mode est un secteur en plein essor sur lequel la Côte d'Ivoire pourrait orienter également sa politique d'absorption du chômage », conclut la styliste-modeliste.

Pour cette édition, la mode fait son entrée à Make-up & Fashion days. 5000 personnes sont attendues à cette édition qui verra la participation de Nancy Blaq, Dr Sona Anagonou, Dieudonné Sénato et d'autres grands noms de l'univers de la beauté.