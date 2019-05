Cote d'Ivoire: Objets connectés - Un cadre de collaboration créé entre structures et entreprises à Esatic

Un cadre de collaboration entre les structures de recherche et les entreprises autour des questions associées de l'IoT (internet des objets) et de l'Intelligence artificielle (Ia), a été créé à l'issue d'un séminaire de recherche.

Ledit séminaire a eu lieu du mercredi 8 au vendredi 10 mai, à l'École supérieure africaine des Tic (Esatic) sise à Treichville autour du thème: "IoT et Intelligence artificielle: Nouvelle Horizon du décisionnel".

Selon Adama Konaté, directeur général de l'établissement, cette rencontre a pu identifier les problèmes de l'intelligence artificielle (Ia) des entreprises ; susciter des échanges et des collaborations entre chercheurs et entreprises sur l'Ia et IoT.

A l'en croire, au terme des l'atelier, il a été établi un cadre de collaboration entre chercheurs et entreprises ; des problématiques des entreprises ; des capacités en IA et IoT ainsi que des universitaires et entreprises ont été initiés à l'Ia et l'IoT. Ledit séminaire de recherche a également permis de dispenser des formations en Ia et IoT et proposer des réflexions sur certaines thématiques.

Le jeudi 9 mai, Djomand Henri, directeur de cabinet du ministère de l'Économie numérique et de la Poste, qui a procédé à l'ouverture officielle du séminaire, s'est félicité de l'organisation de cette rencontre. « Il faut que les entreprises s'approprient les conclusions de ce séminaire qui concoure à l'évolution de leur transformation », a-t-il invité.

Il faut par ailleurs noter que les entreprises utilisent les données issues des objets connectés pour réduire les coûts opérationnel, commercialiser les produits plus rapidement et augmenter la différenciation et la fidélité à la marque en utilisant l'intelligence Artificielle (IA).

L'IA assure l'interopérabilité entre les capteurs, les flux, le traitement des données par le dialogue avec l'utilisateur qui seront stockées par les grands opérateurs de Big Data. Les outils d'IA et IoT se présentent comme solution pour des problématiques souvent rencontrés par des entreprises.