Burkina Faso: Ministère de la Culture - Le Synatract suspend «toutes les activités jusqu'à nouvel ordre»

En rappel, les 12 , 13 , et 14 juin 2018, le Syndicat national des travailleurs de la culture , des arts et du tourisme sous l'égide de leur centrale syndicale, s'est engagé en collaboration avec 4 autres centrales syndicales et 21 syndicats à la tenue de la conférence nationales des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents publics d' État. Cette rencontre a permis de formuler des recommandations qui devraient permettre de mettre fin aux traitements des revendications salariales et autres avantages au « cas par cas ».

Selon le Synatract, nonobstant ces échanges entre les différentes parties et des résolutions prises de commun accord, force est de constater que le gouvernement a continué dans sa logique de traitement « inéquitable » en prenant des mesures « contraires à l'esprit » de la conférence. « Dans la dite plateforme, il avait été question d'un fonds de motivation qui devrait être octroyé aux agents du MCAT mais jusqu'à aujourd'hui, son application n'a pas été mis en œuvre. Nous interpellons le gouvernement sur le protocole qui a été signé et sur son application. Nos bureaux sont vides et toutes activités que nous menons sont suspendues jusqu'à nouvel ordre » a expliqué Florent Kaboré, secrétaire général adjoint du Synatract.

Réuni en Assemblée générale extraordinaire le mardi 7 mai 2019, le syndicat après évaluation de l'application des engagements pris dans le protocole d'accord de 2017, de la non satisfaction de la plateforme revendicative minimale de 2019 et analysant l'attitude du gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, a pris plusieurs décisions.

Il s'agit d'un sit - in du 8 au 10 mai pour manifester, entre autres, sa « désapprobation » face à cette situation, la suspension jusqu'à nouvel ordre de leur participation à tous les ateliers de formation, de réflexions ainsi que toutes les missions et rencontres, la suspension de la couverture médiatique des activités officielles du MCAT. A cela s'ajoute la suspension de leur participation à la délivrance des actes tels que entre autres les agréments de réalisation des établissements touristiques d'hébergements, la licence d'entrepreneur de spectacle, l'immatriculation des films, le renouvellement des cartes professionnelles du guide touristique, l'attestation d'artistes et le certificat d'origine et d'exportation.

Toutes ces actions prendront fin par l'application effective des engagements pris par le gouvernement. « Après les 72 h, s'il n y a pas gain de cause, l'Assemblée générale décidera des conduites à tenir » a laissé entendre M. Kaboré.

Notons que le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango a rencontré les leadeurs syndicaux le 8 mai 2019. Il a fait savoir que les conclusions de la conférence ne sont pas remises en cause comme le croit les travailleurs. Le processus, a t-il poursuivi, ira jusqu'à son terme, conformément à l'engagement du gouvernement. Par ailleurs, il a souhaité que le dialogue et le respect des règles en vigueur soient toujours privilégiés. Le gouvernement a t- il confié travaille à trouver des solutions idoines aux revendications de l'ensemble des travailleurs.