Mali: L'heure est à la sécurité des civils et à la lutte contre l'impunité

Le nouveau gouvernement malien doit inclure la bonne gouvernance et la sécurité des civils parmi ses objectifs prioritaires, a déclaré vendredi l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali.

« Le cercle vicieux de la violence meurtrière liée aux conflits communautaires persiste et conduit à de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire », a affirmé Alioune Tine dans un communiqué.

M. Tine a exhorté l'administration qui a pris ses fonctions le 5 mai à adopter une approche globale et coordonnée pour lutter contre l'impunité et prévenir de nouvelles violences et autres exactions.

Selon lui, le Mali est confronté à des défis complexes et multiformes -- sécuritaires, politiques, humanitaires, sociaux, économiques et écologiques -- qui doivent être traités rapidement avec efficacité et succès.

Les dirigeants politiques maliens doivent aussi être unis pour faire face aux défis qui menacent l'État et la société.

« Le gouvernement doit prendre des mesures fermes pour mettre un terme définitif aux violences cruelles, récurrentes et féroces, ainsi qu'aux violations graves des droits de l'homme. Une approche multisectorielle est essentielle : renforcer le fonctionnement du pouvoir judiciaire et la lutte contre l'impunité sont des éléments essentiels de la prévention de la violence », a précisé l'expert.

M. Tine a également appelé la communauté internationale à renforcer son engagement envers l'État malien afin de l'aider à remplir ses obligations, en particulier en ce qui concerne la situation humanitaire.

Il a noté que le Plan d'intervention humanitaire de 2019 pour le Mali n'est financé qu'à hauteur de 12%.