Burkina Faso: Journées nationales de la monétique - Pour une utilisation efficiente des cartes magnétiques

Ces premières journées nationales de la monétique se veulent un cadre d'échanges, de facilitation des populations sur les avantages de la monétique et des produits connexes. Elles sont aussi une occasion pour faire une halte afin de mesurer le chemin parcouru en termes d'apport dans le domaine du marketing et orienter les actions pour chaque banque.

Elles doivent donc, réussir une transformation numérique tout en respectant les règles de la profession, fournir à la belle masse des moyens de paiement électronique simples de circulation et à appliquer à coûts faibles, assurer une qualité irréprochable au service après-vente.

Selon le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso (APBEF) Martial Kpakpovi Gueh Akue, l'objectif principal de ces journées monétiques sont d'une part la sensibilisation de la population sur les avantages et les opportunités offertes par les produits de la monétique et d'autre part, le renforcement de la confiance des clients des banques vis-à-vis des cartes magnétiques et les distributeurs automatiques de banques (DAB) afin de booster leur utilisation.

A l'entendre, ces journées visent à inciter les populations de l'espace Uemoa à l'utilisation des cartes bancaires comme instrument privilégié de paiement. «En effet, le constat est à la prédominance de l'utilisation de la monnaie fiduciaire. Pourtant, le numérique et la transformation digitale sont au cœur des transactions financières et de la gestion financière.

De plus en plus, d'échanges commerciaux s'effectuent par l'usage de moyens numériques» a-t-il indiqué. Selon les dires du président de l'APBEF, il est du devoir de la faîtière des banques de contribuer à la vulgarisation de ces solutions innovantes qui participent au renforcement de la sécurité, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et surtout à l'inclusion financière.

Le ministre en charge des Finances, Lassané Kaboré a salué l'initiative de ces journées qui, selon lui, permettront la promotion et l'appropriation par les populations des moyens modernes de paiement.

Au programme de ces 48 heures, plusieurs activités sont prévues notamment une foire commerciale pour échanger et présenter au public et à la clientèle les produits monétiques, une émission débat et une conférence publique pour informer la population sur les moyens de paiements électroniques disponibles, et un cocktail de clôture pour renforcer les liens entre l'ensemble des acteurs de la monétique.