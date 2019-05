Maroc: La Bourse de Casablanca clôture avril en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d'avril 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant 2,56% et 2,72% respectivement.

Au terme des 22 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.192,06 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.091,05 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -1,52% et -1,54%, rapporte la MAP.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 2,03% à 10.051,18 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 3,06% à 9.643,92 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, quant à lui, pris 3,15% à 889,27 points.

Côté secteurs, 13 compartiments ont terminé dans le vert, le secteur de la "Sylviculture et papier" ayant pris 12,32%, boosté par son unique titre Med Paper. La performance depuis le début de l'année de ce secteur s'est ainsi hissée à +9,09%.

De même, les secteurs des "Matériels, logiciels et services informatiques" (+10,04%), des "Distributeurs" (+6,58%), des "Banques" (+3,61%) et de "l'Agroalimentaire/Production" (+3,44%) ont aussi clôturé en hausse.

En revanche, 11 secteurs ont été orientés à la baisse, notamment celui de la "Chimie", qui a accusé le plus fort recul (-23,10%), sous l'effet de SNEP (-25,06%). Maghreb Oxygène a, en outre, terminé en hausse de 10%.

A la baisse également, "Equipements électroniques et électriques " (-7,69%), "Industrie pharmaceutique" (-5,94%), "Ingénierie et biens d'équipement industriels" (-4,03%), et "Pétrole et gaz" (-3,13%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s'est chiffrée en avril à plus de 572,65 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s'est établi à environ 1,8 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par HPS (+18,43%), Aluminium du Maroc (17,90%), Fenie Brossette (16%), Med Paper (+12,32%) et Maghreb Oxygène (10%).

A la baisse, SNEP, Timar, Réalisations mécaniques, Centrale Danone et SMI ont cédé respectivement -25,06%, -17,86%, -17,43%, -13,43% et 12,71%.

Pour leur part, les valeurs Attijariwafa bank, BCP, Itissalat Al-Maghrib,Ciments du Maroc et Aluminium du Maroc ont été les plus actives du mois avec des parts respectives de 15,57%, 9,44%, 9,35%, 7,16% et 6,17%.