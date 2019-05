Angola: L'Angola est un partenaire stratégique de la Chine, dit l'ambassadeur chinois

Luanda — L'Angola est un partenaire stratégique important de la Chine sur le continent africain dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays, a déclaré jeudi, à Luanda, le nouvel ambassadeur de Chine dans le pays, Gong Tao.

Lors d'un déjeuner avec des journalistes angolais, le diplomate chinois a dit que les relations entre l'Angola et la Chine avaient pris de l'ampleur l'an dernier, avec la participation du Président angolais, João Lourenço, au forum de coopération Chine-Afrique.

Le diplomate a souligné l'existence du Fonds de la Route de la Soie, disponible pour soutenir des projets dans tout pays ayant signé des accords de coopération avec la Chine, l'Angola étant l'un de ces pays.

À son avis, la coopération entre les deux pays a connu un succès énorme au fil des ans grâce à un mécanisme de financement.

Des entreprises chinoises ont réhabilité et construit 2 800 kilomètres de voies ferrées, 20.000 kilomètres de routes, plus de 100.000 maisons, 100 écoles et 50 hôpitaux en Angola.

En septembre dernier, l'Angola a signé avec la Chine un mémorandum d'entente sur la construction conjointe de voies et de routes, devenant ainsi un nouveau partenaire dans la construction des voies et de route.

Actuellement, les deux parties favorisent l'interconnexion de l'initiative de Voie et Route avec la stratégie de diversification économique de l'Angola, en développant une série de coopérations dans les nouvelles industries.

Selon les statistiques de l'AIPEX, plus de la moitié des investissements directs étrangers attirés par l'Angola depuis l'an dernier provenaient de la Chine. Les entrepreneurs chinois ont investi dans des fermes, des usines de montage de véhicules agricoles, des usines de pêche, des usines de recyclage de déchets, favorisant ainsi le développement de l'agriculture, de la pêche et de la fabrication, et créant de nombreux emplois pour les populations locales.

À l'heure actuelle, la Chine et l'Angola sont à un stade important de la transformation économique. Sous la direction du président João Lourenço, le gouvernement angolais a pris plusieurs mesures de réforme et d'ouverture à l'étranger, offrant une perspective nouvelle et plus large du développement socio-économique.