Cote d'Ivoire: Formation et insertion des jeunes - Le FDFP et l'Agence emploi jeunes mutualisent leurs efforts.

La question de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes a fait l'objet, ce vendredi 10 mai, d'une signature de convention-cadre, entre le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) et l'agence nationale pour l'insertion et l'Emploi des jeunes.

Ces deux structures ont en effet, décidé de mutualiser leurs efforts pour La formation et l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique du pays.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Fdfp à Treichville, en présence de Amara Kamaté, conseiller technique au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant l'ancien ministre Joël N'Guessan, président du Comité de gestion du Fdfp.

A l'occasion, Amara Kamaté a salué cette initiative et a exprimé sa gratitude au ministre de l'Emploi jeunes, Touré Mamadou, qui, dira-t-il, en choisissant de travailler avec le Fdfp, place ainsi, cette entreprise, au cœur du dispositif de la politique nationale de l'emploi.

« Ce partenariat constitue une réelle opportunité pour permettre à des milliers de jeunes et de femmes de bénéficier de formation qualifiante en vue de leur insertion dans le tissu économique », a-t-il souligné.

Pour sa part, le secrétaire général du Fdfp, Léonid Ange Barry-Battesti, a indiqué que cette convention témoigne la volonté du Fdfp de traduire en acte, sa contribution à la résorption de « l'épineux problème » du chômage des jeunes par l'accroissement de leur employabilité. « Je me réjouis de constater que l'administrateur de l'agence emploi jeunes et moi, partageons cette compréhension de la problématique de l'emploi », a-t-il affirmé.

Il a réaffirmé les engagements du Fdfp à contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement. « Dans ce partenariat, le Fdfp s'engage à mettre à disposition, selon ses principes et modalités de fonctionnement, les ressources que nécessite la mise en œuvre de la convention-cadre de partenariat.

Plus spécifiquement, il s'agira pour le Fdfp de contribuer au financement des programmes et projets d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes de l'Agence emploi jeunes par la prise en charge du volet formation.

Il s'agira également de participer activement aux rencontres d'échanges et d'information du comité des partenaires techniques et financiers de l'agence emploi jeunes. Et d'apporter son expertise dans le développement et la mise en œuvre de l'ingénierie et des curricula de formation.

L'agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes était quant-à-elle représentée par Jean Louis Kouamé Kouadio, son administrateur. Il s'est dit que la conjugaison des efforts entre les deux structures apportera des réponses idoines qui nous permettront de relever les défis de l'amélioration de l'employabilité des jeunes.

« Le partenariat qui se matérialise par cette signature de convention, se veut la traduction d'un idéal commun, celui de donner à la jeunesse ivoirienne les armes de son autonomisation et de son épanouissement. A travers le financement des programmes et projets de formation professionnelle au profit de cette jeunesse, l'Agence Emploi Jeunes entend s'appuyer sur la riche expérience du FDFP en la matière », a-t-il noté.

Avant d'ajouter : « Pour notre part, nous restons engagés pour tirer le meilleur parti de ce partenariat en vue non seulement de donner des compétences à des jeunes, mais également de contribuer au rayonnement d'une institution qui a fait ses preuves au plan national et sous régional ».