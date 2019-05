Maroc: Mohamed Benabdelkader - La Charte de la déconcentration et le schéma directeur référentiel constituent de grandes réformes

Le décret portant Charte nationale de la déconcentration administrative et le décret déterminant le modèle du schéma directeur référentiel de la déconcentration administrative constituent de grandes réformes pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader.

Mohamed Benabdelkader, qui présentait, devant le Conseil de gouvernement, le bilan de la commission technique interministérielle chargée du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de la Charte nationale de la déconcentration administrative en matière d'accompagnement des départements ministériels dans l'élaboration de leurs schémas directeurs référentiels, a indiqué que le gouvernement a fixé, à travers ce décret, un délai de 6 mois qui prendra fin en juillet prochain pour que chaque département élabore un schéma comprenant les prérogatives et les ressources humaines et financières qui seront transférées aux régions, a précisé le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un point de presse à l'issue de ce Conseil.

La commission technique, composée du département du chef du gouvernement, du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, a tenu jusqu'au 8 mai des rencontres avec 10 départements gouvernementaux qui ont été couronnées par la conception d'une vision sur les modalités de ce transfert, a-t-il poursuivi.

Ces rencontres ont été aussi marquées par des débats sur les difficultés auxquelles font face plusieurs départements, a-t-il fait savoir, mettant en exergue la mobilisation des départements pour respecter le délai fixé en juillet prochain, étant donné que l'opération de transfert se déroulera en 3 ans.