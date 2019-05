Ile Maurice: Consultations prébudgétaires - Pour un partenariat public-privé renforcé

C'est un échange franc auquel les membres exécutifs de Business Mauritius et ses partenaires du secteur privé ont eu droit, jeudi 9 mai après-midi, avec le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, dans le cadre des consultations prébudgétaires. Échange autour de quatre grands axes du mémoire soumis au Trésor public.

«L'idée maîtresse découle d'un renforcement du partenariat public-privé autour d'une feuille de route intégrant les défis commerciaux au développement économique national», souligne le Chief Executive Officer (CEO) de Business Mauritius, Kevin Ramkaloan.

Capital humain

Les quatre priorités définies par Business Mauritius portent sur le développement du capital humain, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles rares, le renforcement de la gouvernance et les mesures urgentes à prendre pour réduire les vulnérabilités environnementales.

Business Mauritius s'est particulièrement appesanti, lors de cette réunion prébudgétaire, sur la pression qu'exercent les changements démographiques sur l'emploi.

«Il faudra poursuivre les efforts visant à alléger cette pression en encourageant plus de femmes à se joindre à la population active. Pour cela, il faudra prendre des mesures qui privilégient des arrangements flexibles au travail en proposant, par exemple, des facilités de crèches», souligne le CEO de Business Mauritius.

Et d'ajouter que l'impact sur les services de santé peut également être ressenti. D'où l'une des propositions, dit-il, d'avoir recours à l'efficience du secteur privé pour distribuer des services de santé qui sont lourds.

«Tout est une question de développement du capital humain et du rôle de l'éducation primaire et secondaire dispensée pour favoriser, demain, une main-d'oeuvre de qualité et suffisamment qualifiée. Une main-d'oeuvre qui aura à faire preuve de nouvelles expertises dans la protection de l'environnement, l'intelligence émotionnelle et le leadership», affirme Kevin Ramkaloan à l'express.

Problématique salariale

Business Mauritius apporte sa contribution à la problématique salariale à la lumière de l'avènement du salaire minimum national proposé par le National Wage Consultative Council (NWCC). À cet effet, une proposition a été faite, fait ressortir le CEO, pour que le NWCC détermine la compensation salariale annuelle et fixe le salaire minimum.

Quant à la question d'introduire un Portable Gratuity Retirement Fund, le CEO souligne que son association n'est pas contre le principe de cette mesure. Il précise cependant que celle-ci ne doit pas ajouter un nouveau fardeau sur les charges financières des entreprises, affectant éventuellement leur capacité à payer.

Compétences étrangères

La décision de s'ouvrir aux compétences étrangères a également fait l'objet de discussions entre le Premier ministre et ses ministres concernés par le dossier économique et l'équipe de direction de Business Mauritius.

L'instance suprême du secteur privé propose la création d'une Labour Migration Policy qui assistera le gouvernement dans la préparation d'un projet de loi sur l'émigration et tous les sujets annexes comme les visas d'étude et de travail, les étrangers épousant des citoyens mauriciens, entre autres.

Partage d'expertise

Le développement d'institutions solides et foncièrement indépendantes demeure une condition sine qua non pour le développement des entreprises.

La question a été abordée lors de cette réunion, tout comme celle portant sur le poste de Senior Chief Executive qui doit être rehaussé pour encourager les capitaines de l'industrie du secteur privé à s'y joindre sur une base contractuelle en apportant leur expertise et savoir-faire.

D'ailleurs, le mémoire prébudgétaire de Business Mauritius propose la nomination de représentants du secteur privé aux conseils d'administration de certains corps parapublics considérés comme étant vitaux pour la vie des entreprises.

Croissance économique

Quid de la croissance économique et des défis se profilant à l'horizon ? Selon Business Mauritius, Maurice devrait profiter des effets positifs d'une embellie économique chez ses principaux marchés avec un début de croissance dans la seconde moitié de 2019.

L'Inde et la Chine ainsi que certains pays européens (la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni) ou encore des pays africains comme le Kenya, le Mozambique et la Côte d'Ivoire devraient afficher une forte croissance.