Sénégal: Une solution de «mobile money» via le reseau Total lancée

Total Sénégal et Yup, une solution de « mobile Money » lancée par la Société nationale de banques du Sénégal (Sgbs) ont procédé hier, jeudi 10 mai, à la signature d'une convention de partenariat portant sur les services transactionnels et financiers. Ce nouveau partenariat va permettre aux clients de Yup d'effectuer des opérations de dépôt, retrait et paiement de biens et services via leurs comptes de monnaie électronique dans toutes les stations du réseau Total Sénégal.

« Nous avons signé cette convention avec Total et son partenaire stratégique Touch pour nous ouvrir l'utilisation de 150 points pour Total et 7000 points pour Touch. Ce qui donne à nos clients un éventail de rajout de 7000 points au-delà des 2000 points que nous avons en propre. Ce partenariat n'est qu'une évolution de ce qui existe déjà entre la société générale et Total dans le secteur de la banque et qui se meut dans le dispositif global de la Sgbs », a fait savoir Pierre Sadio, directeur général de Yup Sénégal.

Le but de ce partenariat est de faciliter l'accès aux services financiers partout et pour tous grâce au maillage sûr et pratique qu'offre le réseau de station services de Total Sénégal. « Tout type de portable peut utiliser Yup et nous sommes multi-opérateurs. Ce qui veut dire que c'est un large éventail de simplicité mais aussi de sécurité. Parce que quand on parle de services financiers, il faut que les personnes soient rassurées sur là où elles peuvent faire des transactions avec leur argent. Ce qui fait qu'avec le parcours-client, il faut mettre des arrêts qui permettent de mettre des codes pour sécuriser le client qui a un problème avec son portable », rassure-t-il.