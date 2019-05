Sénégal: Procès des faux billets - Le procureur requiert 2 ans dont 8 mois ferme contre Thione Seck

Thione Ballago Seck, le lead vocal du Raad-Daan était à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, présidé la le juge Maguette Diop, dans le cadre du procès de l'affaire des faux billets. Poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, blanchiment de capitaux, et falsifications ou altérations de signe monétaire, il risque 2 ans de prison dont 8 mois ferme, si le juge suit le réquisitoire du Procureur, contre 5 ans ferme contre son coinculpé, Alaje Djité. L'affaire est mise en délibéré pour le 23 mai.

Thione Ballago Seck, le lead vocal du Raam Daan et son coaccusé dans l'affaire dite des faux billets, Alaje Djité, ont fait face au juge du Tribunal correctionnel de Dakar hier, jeudi matin 9 mai pour répondre des fait d'association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, blanchiment de capitaux, et falsifications ou altérations de signe monétaire. Selon Seneweb, à la barre, le leader du Raam Daan s'est présenté en victime.

«Ça fait plus de 45 ans que je compose de la musique pour sensibiliser. Je ne comprends et je ne comprendrai jamais, même dans ma tombe, pourquoi on m'a amené là. On m'a bluffé, on m'a marabouté, on a failli gâcher la carrière de mon fils, puis on a emporté mes 85 millions. Et là où je vous parle, j'avale 14 médicaments par jour à cause de mon emprisonnement».

«QUAND LES GENDARMES SONT VENUS, "DAMA TIITE BA TOOG SI SAC BI"»

A en croire le chanteur, on lui a «proposé une tournée européenne de 105 dates. Et c'est un monsieur qui se nomme Joachim Cissé qui m'a apporté ce sac d'argent», a-t-il confié. Avant d'ajouter: «je n'avais jamais pensé qu'un jour je serai devant un juge. Je respecte les gendarmes mais ils n'ont pas dit la vérité. Et quand ils sont venus, "dama tiite ba toog si sac bi" (j'ai eu tellement peur que je me suis assis sur le sac de billet)... Je le dis et je le répète, j'ai été escroqué» Pour sa part, Alaje Djité, son coaccusé a déclaré n'avoir rencontré le lead vocal du Raam Daan que deux fois.

«La première fois j'étais avec un courtier pour des appartements à louer. La deuxième fois, c'était le jour de mon arrestation quand on m'a conduit chez lui pour me demander si je le connaissais». M. Djité explique que «c'est après qu'ils m'ont amené dans mes deux appartements situés à la Cité Mixta et à Castors où ils ont trouvé un atelier de film ainsi qu'une photocopieuse de marque HP. Je n'ai jamais fabriqué de faux billets et je ne sais pas comment on le fait».

À l'instar de Thione Seck, il a nié les faits qui lui sont reprochés, précisant: «j'avais des coupures de faux billets de banque sans référence pour tourner un film, comme on le fait dans tous les films du monde. Je suis cinéaste et je réalise des séries. Il y avait un salon au festival de Saint-Louis, le 20 mai 2015 et je devais présenter ce film. Ce sont de papiers A4. J'ai scanné des billets en dollars et en euros mais ce ne sont pas des billets authentiques », a déclaré Alaje Djité, dans Emedia.

«QUAND LES GENDARMES ONT FAIT IRRUPTION CHEZ LUI, THIONE SECK A TENTE DE JETER DES FAUX BILLETS PAR LA FENETRE»

De son coté, Me Mbaye Sall, avocat de la BCEAO qui s'est constituée partie civile, rappelle que les éléments de renseignement ont eu vent d'un vaste réseau de trafic de faux billets. «On a vu Thione Seck avec un sac noir à bord d'un véhicule blanc rencontrer Alaje Djité. Et quand on a appréhendé Alaye Djiité, on a trouvé des faux billets de banque dans sa voiture. Et notre perquisition chez Alaye Djité nous a permis de recouper beaucoup de faux billets d'euros. Le numéro de Thione a été retrouvé dans le téléphone de Alaje Djité et ils ont un ami commun, Seydou Sakho».

Cependant, la robe demande au juge de condamner les deux prévenus pour association de malfaiteurs et détention de faux billets de banque. En ce qui concerne le ministère public, note Emedia, il a relevé que «Thione Seck nous a dit qu'il a été victime d'escroquerie, qu'il a été marabouté mais il y a beaucoup de légèretés dans ses propos, par rapport à la remise, par rapport à la structure gambienne... Et quand les gendarmes ont fait irruption chez lui, Thione Seck a tenté de jeter des faux billets par la fenêtre».

Le maître des poursuites revenant à la charge lui demandera s'il avait l'habitude de signer des contrats par téléphone. «Les signatures de contrats démarrent par téléphone. Quand le montant est important, je ne signe pas le contrat sans la présence de mes avocats. On devait signer le contrat 5 jours après la remise du montant parce que cela devait se faire devant les autres membres du groupe qu'il avait contacté», répondra Thione Seck.

Le Procureur a demandé la disqualification des faits de blanchiment de capitaux, et falsification ou altération de signe monétaire, escroquerie et association de malfaiteurs. Avant de requérir une peine 2 ans dont 8 mois ferme pour détention de faux billets contre Thione Seck. Et contre Alaje Djité, il a requis une condamnation à 5 ans de prison ferme.

LA DEFENSE PLAIDE LA RELAXE DE THIONE

La défense qui a soulevé des exceptions de nullité rejetées, a plaidé la relaxe de Thione Seck. Pour Me Bamba Cissé, avocat de la défense, cette affaire s'est finalement montrée ridicule. «Au début, on nous parlait de 42 milliards alors que c'est 42 blocs de papiers. Ce qui veut dire qu'on l'a traîné dans la boue pour du papier», relève-t-il.

Avant de demander la relaxe pure et simple et la restitution de ses 27 millions retenus en scellée. Le tribunal a renvoyé l'affaire en délibéré au 23 mai. Enrôlé à l'audience du jeudi 25 avril dernier, le dossier a été renvoyé en quinzaine pour plaidoirie, donc hier jeudi.

Le musicien sénégalais avait bénéficié de liberté provisoire dans cette affaire depuis 2016, contrairement à son présumé acolyte qui est toujours en prison. L'affaire remonte à 2015, lorsque les éléments de la section de recherches ont mis la main sur l'artiste chanteur, après une longue filature.

Selon les enquêteurs, 50 millions d'euros, soit environ 32,5 milliards de francs CFA en coupure de faux billets, ont été trouvé au domicile du chanteur. Ils procéderont à l'arrestation d'Alaje Djité à la zone de captage. Seulement, Thione Seck avait soutenu que cet argent était un acompte sur un contrat qu'il venait de signer et qu'il n'a jamais été au courant du caractère faux des billets de banque.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : Thione Seck craque et fond en larmes

«Les gendarmes ont, au moment de mon arrestation, saisi la recette du Penc-mi qui était de 27 millions de F CFA et 7 millions de ma fille que gardait ma femme.

J'ai très mal vécu cette affaire. J'en ai souffert. Ma famille en a souffert. Cela a bousillé ma santé et a sali mon nom», a dit Thione Ballago à la Barre. Ayant tenu jusque le coup jusqu'ici, le chanteur Thione Seck a littéralement craqué, selon Emedia. Il a perdu le contrôle et a éclaté en sanglots à la question de l'un de ses avocats, Me Alioune Cissé. «Êtes-vous un trafiquant de faux billets», lui demande l'avocat.

Après un silence, Thione Seck qui le regarde dans le blanc de l'œil lui rétorque: «Non ! Je ne connais pas les faux billets», a-t-il à peine eu le temps de dire avant de craquer.

L'audience a été suspendue pour 5 minutes, le temps pour Thione Seck de se remettre de ses émotions. «J'ai connu le sieur Djitté dans le cadre d'une location de voiture... J'ai joint une fois au téléphone Alaje Djité, mais c'était pour lui suggérer un appartement. J'avais pris son numéro quand il est venu chercher un appartement et j'avais promis de l'appeler dès que j'en trouverai un dans les parages.

C'est ce qui justifie mon appel». Thione Seck, qui a nié les faits qui lui sont reprochés à l'ouverture du procès, a réitéré ses déclarations de l'enquête préliminaire. «... C'est comme si on m'a jeté un sort...

J'habite à 150 m de la station. Des étrangers viennent me voir tous les jours. Les pandores sont venus avec Djité, menotté. Ils m'ont dit que je suis soupçonné de détenir des faux billets.

Si je savais que ce sac contenait des faux billets, ils ne l'auraient jamais trouvé chez moi. Il y avait des billets de 100 euros et le reste était des (kleenex) mouchoirs.» Selon lui, la seule question que les pandores lui ont posée était s'il connaissait Alaje Djité. «Si je savais que c'était des faux billets la Gendarmerie ne m'attraperait jamais.»