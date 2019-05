Algérie: MDN - Louisa Hanoune placée en "détention provisoire" dans une prison civile de Blida

Alger — Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a été placée jeudi après-midi en "détention provisoire" par le tribunal militaire de Blida dans une prison civile de cette wilaya, a-t-on confirmé auprès du ministère de la Défense nationale (MDN).

Mme Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour "atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat".

Pour rappel, le juge d'instruction militaire près le tribunal militaire de Blida a ordonné le 5 mai courant, le placement en détention provisoire de Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et "complot contre l'autorité de l'Etat", avait indiqué un communiqué de la Cour d'appel militaire de Blida.