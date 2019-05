Sénégal: Insécurité routière - 13% des accidents mortels touchent les jeunes de moins de 18 ans

La commune de Parcelles Assainies de Dakar a abrité le lancement de la Semaine mondiale de la sécurité routière dont le thème est: «Leadership en sécurité, la femme en avant». Elle a commencé par une procession des élèves de la commune pour sensibiliser sur la recrudescence des accidents mortels devants les écoles avant de lancer un plaidoyer à l'endroit des autorités pour la limitation de la vitesse à 30 km/h obligatoire devant les écoles. Au cours de la cérémonie l'Ong Laser international a révélé que 13% des accidents mortels touchent les enfants de moins de 18 ans, des chiffres qui font froid dans le dos.

C'est une procession des élèves aux alentours de la mairie des Parcelles Assainies de Dakar, en compagnie du maire Moussa Sy, des autorités administratives et des partenaires de l'Ong Laser International qui a d'abords marqué les esprits lors du lancement de la Semaines mondiale de la sécurité routière dont le thème est: «Leadership en sécurité, la femme en avant», avant-hier mercredi 8 mai dans la commune d'arrondissement du même nom.

Munis de pancartes sur lesquelles l'on peut lire des slogans interpellant les autorités, les invitant à agir contre la recrudescence des accidents de la circulation touchant la plupart des élèves, ses enfants se sont fait entendre. Un plaidoyer des enfants mené, lors de la cérémonie, par un groupe d'élèves qui ont entonné en chœur: «Nous voulons une vitesse maximale de 30 Km/h devant nos écoles.

Nous le demandons à M. le président de la République et à toutes les autorités compétentes. Nous voulons des panneaux de signalisation devant les écoles pour avoir zéro accident devant nos écoles», déclare le groupe d'élèves. Pour sa part, le point focal, le maire Moussa Sy, après avoir magnifié le choix porté sur sa commune, a indiqué que sa collectivité locale est soucieuse de la sécurité des enfants, avec une population scolaire de 30.000 élèves.

«Nous invitons à une prise de conscience sur la dangerosité des routes. Sur le viaduc nord, on a dénombré plus de 7 accidents mortels d'enfants qui tentent de traverser la VDN3 pour aller à la mer. Il y a même une victime de 7 ans. Nous interpellons les autorités à accélérer les travaux des passerelles», a soutenu Moussa Sy.

Et le maire de dénoncer la situation d'occupation anarchique des passages piétons. «On ne peut comprendre que des gens occupent les passages piétons sur toutes les routes des Parcelles.

Cette situation accentue les cas d'accidents, quand les piétons et les véhicules se bousculent sur la chaussée». Revenant sur les solutions, M. Sy préconise la mise en place de barrières à côtés des passages piétons, l'érection de ralentisseurs surtout sur les routes en pavé qui passent par les devantures des écoles, entre autres recommandations.

DECRETER ET LEGIFERER SUR LA LIMITATION DE VITESSE A 30 KM/H DEVANT LES ECOLES...

Selon Mme Awa Sarr, la coordinatrice de l'Ong Laser International, il urge de prendre des dispositions pour réduire les risque d'accidents. A l'en croire, 13% des accidents mortels touchent les enfants de moins de 18 ans. «Notre objectif est de réduire la vitesse devant les école pour sauver nos enfants. Pourquoi agissons nous ? Pour tirer la sonnette d'alarme, mais également pour faire reculer les accidents et leur gravité.

Notre objectif permanent, avec nos partenaires, est de lutter efficacement contre cette insécurité routière qui est devenue une préoccupation ardue pour notre gouvernement et nos populations et travailler avec le gouvernement du Sénégal sur le Plan national de sécurité routière et contribuer aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030, notamment par rapport à la sécurité routière et à la mobilité durable sur nos routes», a fait savoir Awa Sarr.

La coordonnatrice de Laser International renchérit que les femmes ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention routière; d'où l'implication du Réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière.

«Il s'agit de maintenir la courbe décroissante par des actions concertées avec tous les acteurs multisectoriels. Nous appelons les communes, M. le Président, le ministre des Infrastructures à décréter et à légiférer afin que nous ne dépassions plus 30 Km/h dans les écoles pour sauver nos enfants», a conclu Mme Awa Sarr. ...

LE RESEAU DES PARLEMENTAIRES POUR LA PROMOTION DE LA SECURITE ROUTIERE S'ENGAGE

Pour sa part le Réseau des parlementaires s'est dit sensible au message des enfants. «Les chiffres font droit dans le dos et nous amènent à constater que notre société est malade de sa sécurité.

Notre rôle de représentant du peuple nous incite à nous engager dans une campagne de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité routière, porter le plaidoyer pour le respect strict du Code de la route mais également pour des sanctions effectives, en cas de non-respect» des règles édictées, a laissé entendre la député Awa Gueye, présidente de la Commission des femmes.

Et de poursuivre, après s'être réjouie de la prise en compte du genre dans la recherche de solutions, en donnant une assurance quant à la délivrance du message. «Les femmes qui constituent plus de 50% de la population ont un rôle a joué.

Nous avons entendu le message lancé et, en tant que femme, mère et parlementaire, je voudrai vous rejoindre dans cet appel et demander aux autorités du pays, au président Macky Sall, aux Forces de défense et de sécurité, aux maires... le respect des 30 Km/h devant les établissements scolaires», a déclaré la député Awa Gueye membre du Réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière.