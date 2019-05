Sénégal: Saint-Louis - Résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs

Les conflits souvent notés entre agriculteurs et éleveurs dans plusieurs localités du pays inquiète au plus haut niveau les membres du mouvement dénommé "PAPA", autrement dit « la Patrie Aide la Patrie ». Ceux-ci préconisent un certain nombre de solutions allant de la mise en place d'espaces de pâturages par la promotion des cultures fourragères comme celles du haricot ou " niébé".

Le mouvement PAPA (la Patrie aide la Patrie) veut en finir avec les situations conflictuelles que vivent au quotidien les agriculteurs et les éleveurs dans le Nord du pays. Une zone en proie à de bagarres répétitives souvent notées entre les deux parties.

Des raisons qui poussent aujourd'hui les membres du PAPA à réfléchir sur les voies et moyens d'instaurer une paix durable dans les relations entre agriculteurs et éleveurs. Ils plaident ainsi pour la mise en place d'espaces de pâturages et la promotion de cultures fourragères. Il s'agit en effet d'une expérience très bien réussie dans le village de Pomma situé dans la commune de Mbane, département de Dagana.

Sur place, la culture du haricot ou "niébé" est préconisée comme solution pour résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le mouvement PAPA souhaite ainsi faire de cette localité, un village modèle en ce qui concerne la vulgarisation de cette expérience sur tout le territoire national. Cependant, les agriculteurs de ce village désirent ardemment disposer de semences et de terres aménagées en plus de mesures d'accompagnement de la part de l'État.

"Il faudra aménager des aires de pâturages et insister sur les cultures fourragères pour arriver à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs", a fait savoir Adiouma Bô, Président du mouvement PAPA.

Selon lui, le haricot ou " niébé" joue un double rôle alimentaire car alimentant aussi bien l'être humain que l'animal. Une culture qu'il souhaite vulgariser partout dans le pays afin de prévenir les conflits. Ce qui pousse d'ailleurs le chef du village de Pomma, Ousseynou Diallo, à inviter les autorités à les accompagner afin d'atteindre leurs objectifs.