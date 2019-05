Sénégal: Diourbel - Sensibilisation sur l'hygiène publique et le désencombrement

Le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a présidé à Diourbel hier, jeudi, une conférence territoriale qui entre dans le cadre de ses tournées régionales pour la sensibilisation sur l'hygiène publique et le désencombrement. Abdou Karim Fofana a saisi cette occasion pour inviter l'administration territoriale à mettre en place des comites pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements aux fins d'éviter la dispersion des moyens mais aussi des activités.

Le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène public qui a été reçu par le Khalife général des Mourides a présidé dans l'après-midi d'hier, à la gouvernance de Diourbel, une conférence territoriale. Pour Abdou Karim Fofana, «l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements nécessite la conjugaison des efforts entre l'administration, les collectivités territoriale et les populations. Cette série de conférences territoriales qui débute aujourd'hui à Diourbel va continuer demain avec la région de Kaolack.

La semaine prochaine, nous ferons Thiès et Saint-Louis .Apres le mois de Ramadan, nous ferons les autres régions du pays pour initier ces séances d'écoute et d'échange. La démarche imprimée par le Président de la République est une démarche d'écoute avant la mise en œuvre des plans d'action qui seront mises en place, conçues par vos soins dans le cadre d'un accompagnement que nous faisons au niveau du ministère ».

Et d'ajouter : « je remercie les autorités administratives pour leur présentation, leur diagnostic qui ont été des suggestions. je remercie le Maire de Diourbel ainsi que les maires des autres collectivités locales qui ont apporté leurs idées et leurs diagnostics. Nous avons mis en place au niveau national un comite pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements pour éviter la dispersion des moyens mais aussi des activités afin de créer des synergies entre les acteurs et avoir un niveau de coordination qui nous permettra un pilotage plus facile et plus efficiente ». Avant de dire que « ce comite doit être décliné au niveau régional et au niveau départemental». S'adressant aux autorités administratives, le ministre Fofana déclarera : «je compte sur votre coordination et votre animation pour la bonne marche de cette instance mise en place pour la bonne marche de la politique publique.

Le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique demande ainsi aux forces de sécurité et de défense de porter assistance aux autorités administratives pour « lutter contre ces fléaux dont nous venons de faire état. Il s'agit de l'encombrement matériel mais aussi l'encombrement humain qui est une réalité. Ce sont toutes ces activités qui viennent rejoindre les habitations et qui rendent de plus en plus difficiles les circulations à Dakar comme dans les chefs-lieux de régions et chefs-lieux de département », a-t-il relevé.